Тула получила эстафету Всероссийского театрального марафона

Тула получила гастрольную эстафету Всероссийского театрального марафона. Торжественная церемония состоялась 2 июля на сцене Тульской областной филармонии.

Театральный марафон стартовал во Владивостоке 18 января. Он уже прошел на Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Поволжье, в Москве. Тула стала 52-м городом-участником этой грандиозной акции. Таким образом, Всероссийский театральный марафон охватит все 85 регионов России.

В его рамках жители региона смогут познакомиться с творчеством других театров, увидеть новые постановки. В Тулу приехал Калужский ТЮЗ. Он представит свои лучшие спектакли («Музей исчезнувших вещей» А. Убогого, «Загадку курочки Рябы» М. Бартенева и А. Усачёва, «Очень простую историю» М. Ладо).

Тулу на марафоне будет представлять Тульский театр драмы, который с эстафетой отправится в Орел и покажет свои постановки: «Земля Эльзы», «Заповедник» и «33 счастья».

Завершение и подведение итогов Театрального марафона пройдет во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге 14–16 ноября 2019 года.

Отметим, что в областном центре находится один из старейших театров - Тульский театр драмы. Ему исполнилось более 240 лет. Первый детский театр в России был создан нашим земляком А.Т. Болотовым в 1779 году.