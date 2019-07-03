13 вместо 20: Как тулякам сэкономить на проезде

День ото дня туляки стали замечать: проезд в муниципальном общественном транспорте становится все более выгодным. Очередную скидку жители города получили с 1 июля.

Теперь туляки смогут платить 13 рублей за проезд в муниципальном общественном транспорте. Такая стоимость проезда действует при оплате платежной системой MasterCard до конца августа.

Правда, туляки сетуют, что, мол, хорошо бы и ввести плату в 13 рублей при оплате другими платежными системами и транспортной картой. Особенно за это ратуют люди в возрасте, которые привязаны к одной карте, на которую получают пенсию.

Впрочем, и сейчас у туляков есть возможность для экономии в муниципальном транспорте. Заплатить 15 рублей вместо 20 можно по безналу. Для этого достаточно воспользоваться транспортной картой или банковской с функцией бесконтактной оплаты. Подойдут также мобильные телефоны.

- С переходом на безналичный расчет туляки и гости города стали чаще пользоваться услугами муниципального транспорта, - отметил директор предприятия МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин. - К примеру, в мае текущего года предприятием перевезено более 300 тысяч пассажиров, что в 4,4 раза больше, чем в предыдущем месяце.

В перспективе предоставят льготы пассажирам и коммерческие перевозчики. Предполагаемый срок - с середины декабря. Пока это коснется 5 популярных среди туляков маршрутов - №№ 4, 40К, 42, 62 и 50. Планируется внедрить в Туле и карту «Тройка», будет действовать билет на час.