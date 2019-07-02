В Кировском сквере восстановят фонтаны

Совсем скоро любимая зона отдыха жителей Пролетарского округа - Кировский сквер - обретет новый облик. Его ремонтом занимаются по программе «Формирование современной городской среды».

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

За благоустройство этого общественного пространства проголосовали туляки. Победителем также стала площадь перед главпочтамтом. В Пролетарском округе работы выполняет подрядная организация знакомая тулякам по скверам на ул. Болдина («Болдинский») и возле ТулГУ («Студенческий»). По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, сомнений в качестве его работы не возникает.

Работы в Кировском сквере проведут в два этапа. Первый уже стартовал. Он предполагает демонтаж старой плитки, ликвидацию аварийных деревьев и замену на новые, устройство нового уличного освещения, укладку плитки, установку скамеек, урн, создание искусственных неровностей. По контракту срок окончания первого этапа ремонта – 1 ноября. Стоимость ремонта – более 48 млн рублей.

- Кировский сквер – один из центров отдыха жителей Пролетарского округа, - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. - В реконструкции участвует и собственник бывшей водонапорной башни, она тоже будет приведена в порядок в соответствии с новой концепцией сквера. В этом пространстве мы впервые реализуем не только концепцию благоустройства, но и формируем здесь территорию естественного природного ландшафта.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

- График у нас есть, но благоустройство зависит от погоды, - говорит представитель подрядной организации. - Поэтапно в июле будем готовы представить отлитые стенки, намечен рельеф. В августе все площадки и дорожки будут готовы. Будет установлен маяк, он на согласовании. В сентябре начнем монтаж. Из изменений деревьев и кустарников - это октябрь, чтобы они приросли. Жителям шум не мешает. И работа техники практически незаметна. Мы планируем восстановить все фонтаны. Будут новые виды и формы. Это будет новое современное пространство.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Второй этап ремонта запланирован на 2020 год. На оставшейся территории также заменят плитку, освещение, выполнят реконструкцию фонтанного комплекса, установят детские игровые элементы, ограждение по периметру, высадят живую изгородь. Водонапорная башня получит подсветку. А само сооружение станет смотровой площадкой с видом на сквер.