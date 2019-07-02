Новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года в Туле: сколько платить за воду, свет, тепло, газ

В Туле вступили в силу новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года. Теперь платить за воду, свет, газ и тепло придется больше. Хотя итоговая сумма в платежках окажется у жителей городов Тульской области и сельской местности все же разной.

Едиными для всех остались цены на электроэнергию и газ. А вот стоимость тепла и воды для каждой ресурсоснабжающей организации – разными. В сфере теплоснабжения в регионе работает более 90 организаций, а в сфере водоснабжения и водоотведения – более 120. Какие цены установлены у вашей, читайте здесь.

На электроэнергию больше на 3,3%, на воду - 5,2%

Для Тульской области средний индекс платы жителей по всему набору коммунальных услуг составил 3,5%. Такую величину установило для региона Правительство РФ.

На электрическую энергию тариф изменился на 3,3%. Для городского населения – с 4,21 руб. до 4 руб. 35 коп. за кВт.ч.

Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент к тарифам - 0,7. т.е. тарифы для этих категорий потребителей изменились на 10 коп. – с 2 руб. 95 коп. до 3 руб. 05 коп.

Тариф на газ для туляков с 1 июля изменился на 1,4%. Все его составляющие – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги - утвердили на федеральном уровне.

Тарифы на тепловую энергию изменились в среднем по Тульской области на 3,2%, а на воду и стоки - на 5,2%. С 1 июля также выросли тарифы на уголь с 6 400 до 6 850 руб. за тонну с НДС, т.е. на 7%.

Тариф на вывоз ТКО без изменений

Комитет Тульской области по тарифам отменил планируемое с 1 июля повышение тарифов на вывоз ТКО. Это стало возможным благодаря «заморозке» платы за негативное воздействие на окружающую среду для регоператоров на уровне прошлогодних значений.