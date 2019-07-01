75 туляков набрали 100 баллов по ЕГЭ

Максимальный результат

Престижный список стобалльников в этом году пополнился 75 фамилиями выпускников. Именно их экзаменационные работы заслужили высшей оценки (100 баллов): 43 - по русскому языку, 1 - литературе, 9 – математике (профильный уровень), 10 – химии, 8 – физике, 1- обществознанию, 3 – информатике и ИКТ.

Еще одно достижение для Тульской области - впервые за последние несколько лет в регионе выпускник достиг максимально высокого результата сразу по 4 предметам. Даниил Дрябин набрал 400 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ. В регионе его уже нарекли самым умным выпускником.

- Я не ставил перед собой цели – получить 100 баллов на экзамене. Благодаря результатам олимпиад, я мог поступить в один из рассматриваемых мною вузов. Возможно, именно благодаря спокойствию, получилось достичь этого результата, - рассказывал юноша «Комсомолке». - Вообще в школе много ребят отлично сдавших ЕГЭ, на 97-98 баллов. Это практически тоже самое, что 100. Имея хорошую базу и решив тесты и задачи прошлых лет, можно не бояться сложностей на экзаменах.

Также в этом году 4 выпускника получили максимальную оценку сразу по 2 предметам.

В лидерах - обществознание

В целом экзамены прошли без организационно-технологических сбоев. Для получения аттестата за курс среднего общего образования вчерашним школьникам необходимо было сдать с положительным результатом 2 обязательных предмета: русский язык и математику.

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 5 944 человек. Получили высокие баллы (от 80 до 99) 2 042 выпускников. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 11 человек.

Что касается математики, то у выпускников был выбор – сдавать базовый упрощенный экзамен или профильный усложненный. Последний дает возможность поступить на специальности технической направленности в вузы. Основного может быть достаточно для гуманитарных специальностей.

Математику базового уровня сдавали 2 526 учащихся, получили «отлично» - 1 046 (41,4%), получили «неудовлетворительно» - 60 (2,38 %).

Математику (профильного уровня) сдавали 3 394 учащихся. Высокобалльным результатом (от 80 до 99) смогли похвастаться 283 человека (8,3%). В 2018 году участников, получивших высокие результаты значительно меньше – 2,47%.

Количество участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог – 188 (5,54%). Средний балл составил 56,20 баллов (в 2018 году – 50,25 баллов).

Традиционно наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание – 54,5%, физика – 24,97 %, биология – 20,31%.