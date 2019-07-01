2019-07-01T14:13:03+03:00
Общество

Тульские сотрудники СМИ и блогеры сетевых изданий могут стать журналистами–исследователями

Подготовку по новой магистерской программе будет осуществлять кафедра журналистики Тульского государственного университета
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Подать документы на обучение в магистратуре можно с 20 июня по 20 июля 2019 года. Вступительные испытания – 3 и 23 июля 2019 года.

Вступительный экзамен – собеседование, в ходе которого будущие магистры-исследователи должны продемонстрировать знания по основным разделам базовых профессиональных дисциплин: истории российской журналистики, основам и теории журналистики, медиасистемам и мультимедийным технологиям.

Программа подготовки магистра-исследователя предполагает обучение по очной (продолжительность обучения 2 года) или заочной форме обучения (2,5 года). Помимо изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин (методология и методика исследований в профессиональной сфере; компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях; современный медиатекст; речевая практика аудиовизуальных СМИ; аудиовизуальное продюсирование; иностранный язык в медиасреде и т.д.) в учебном плане предусмотрен большой объём научно-исследовательской работы, прохождение практик в ведущих СМИ.

Прием документов на обучение в магистратуре осуществляется в приемной комиссии ТулГУ по адресу: Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 155, учебный корпус № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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