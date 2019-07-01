В Туле у скульптуры собаки украли газету
Полиция занимается розыском вандалов [фото], [видео]
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле у скульптуры собаки украли бронзовую газету. Речь о символе газеты «АиФ», установленном в одноимённом сквере на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена.
Фото: Алексей ФОКИН
В городской администрации заверили, что в сквере установлена система видеонаблюдения и похитителей обязательно поймают. Полиция занимается розыском вандалов.
Фото: Алексей ФОКИН
У собачки Аифки украли газету.
ИСТОЧНИК KP.RU