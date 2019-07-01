2019-07-01T11:23:32+03:00
Происшествия

В Туле у скульптуры собаки украли газету

Полиция занимается розыском вандалов [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле у скульптуры собаки украли бронзовую газету. Речь о символе газеты «АиФ», установленном в одноимённом сквере на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В городской администрации заверили, что в сквере установлена система видеонаблюдения и похитителей обязательно поймают. Полиция занимается розыском вандалов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

У собачки Аифки украли газету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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