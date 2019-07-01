2019-07-01T09:57:50+03:00
Общество

Тульская область может принять 100 детей из пострадавших районов Иркутской области

Все расходы регион возьмет на себя
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе телефонного разговора с Министром РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением.

Кроме того, Алексей Дюмин доложил о готовности региона оказать помощь 3 соцобъектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы.

В Тульской области создана рабочая группа. В нее вошли представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства труда и социальной защиты, министерства финансов, министерства внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области, Главного управления МЧС России по Тульской области, УМВД России по Тульской области, Фонда развития Тульской области «Перспектива».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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