На «Дне поля» Carlsberg Eastern Europe в Тульской области представили инновационный сорт пивоваренного ячменя

27 июня в Тульской области начался ежегодный «День поля». Десятки сельхозпроизводителей из разных регионов России по традиции приехали на Куликово поле, чтобы обменяться успешными практиками в выращивании пивоваренного ячменя и познакомиться с новыми сортами.

Carlsberg Eastern Europe — один из крупнейших производителей пивоваренного солода в стране. Компания сотрудничает с 84 сельхозпредприятиями в 12 регионах России, способствуя развитию сельского хозяйства от Центральной России до Дальнего Востока и обеспечивает рабочими местами около 15 тысяч человек.

Ежегодно в Куркинском районе Тульской области Carlsberg Eastern Europe организует «День поля», куда приглашает сельхозпроизводителей, партнеров, представителей органов власти и СМИ. Здесь расположены экспериментальные делянки компании, где тестируют сорта пивоваренного ячменя в условиях средней полосы России. Показавшие одни из лучших результатов сорта рекомендуются для выращивания сельхозпроизводителями.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев: «Этот агропроект — хороший пример кластерного подхода на территории Тульской области. Пивоваренный ячмень проходит весь цикл выращивания, хранения и обработки, есть вся необходимая инфраструктура, которая расположена достаточно компактно, что снижает логистические издержки. Как показывает практика, такой подход выгоден всем – бизнес получает качественное отечественное сырье по приемлемой для себя цене, тульские сельхозпроизводители обеспечены заказами для одной из крупнейших пивоваренных компаний России. Более 10 лет назад в Тульской области было положено начало агропроекту. Мы высоко оцениваем сотрудничество с компанией, уже многие годы способствующее развитию отрасли сельского хозяйства в регионе».

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В первый день мероприятия гости отправились на экскурсию к сортовым делянкам, где все желающие смогли лично познакомиться с современными технологиями выращивания пивоваренного ячменя. Агрофермеры понаблюдали за выращиванием инновационного сорта «Цитра» (Citra, CB14-3093), благодаря которому удалось улучшить качество продукции, повысить стабильность ароматики и вкуса. Тестирование «Цитры» велось в течение двух лет и в 2019 году было решено включить этот сорт ячменя в Государственный реестр селекционных достижений наряду с уже представленными в нем сортами Carlsberg. Новый сорт будет передан для выращивания сельскохозяйственным предприятиям Тульской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Владимирской и Ивановской областей.

Игорь Матвеев, начальник производства и качества : «Работа агропроекта, тематических секций «Дня поля» и результаты оценок на экспериментальных делянках имеют большое значение — именно здесь принимается решение о том, какие сорта ячменя будут выращиваться на десятках тысяч гектаров. Результаты помогают наметить пути для развития агропроекта, уже вывели четыре сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений России: это сорта «Чилл» (Chill), «Черио» (Cheerio), «Чарльз» (Charles) и «Цитра» (Citra, СВ14-3093). Специалисты тесно сотрудничают с пивоварами, проводят исследования, чтобы удовлетворять запросы как производителей, так и конечных потребителей, которые хотят выбирать первоклассный продукт».

В этом году группа отмечает другой важный юбилей — солодовне в Туле исполняется 15 лет. Предприятие построено в 2004 году по проекту немецкой фирмы Buehler — одного из мировых лидеров в области специального оборудования. Производство оснащено системами контроля на всех стадиях, использует классический способ соложения, включающий замачивание, проращивание и бережную сушку.

На второй день для сельхозпроизводителей запланирована деловая программа, во время которой сотрудники Carlsberg Eastern Europe, BASF, Secobra Recherches, «Сингента» и «ЗемлякоФФ» расскажут о технологических схемах, обсудят используемые аграрным сектором инновации, актуальные проблемы и будущее рынка.

Специалисты компании обладают всеми инструментами для того, чтобы и дальше держать высокую планку качества: сейчас в агропроекте задействованы ведущие специалисты в области сельского хозяйства, применяется уникальное современное оборудование для исследования почв и мониторинга посевов. Благодаря этому российские агрохозяйства выращивают одни из лучших сортов ячменя, качество которых полностью соответствует европейским стандартам European Barley Convention (EBC) и российскому ГОСТ-5060-86. А значит пивовары могут создавать продукт высокого качества, который востребован в России и за рубежом.