Стала известна программа театрального фестиваля «Толстой»

С 4 по 7 июля в регионе пройдет Международный театральный фестиваль «Толстой». Он организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и Госкорпорации «Ростех». В программе фестиваля более 30 мероприятий.

В этом году фестиваль расширит свою географию. Мероприятия пройдут не только в музее-усадьбе «Ясная Поляна», но и в Туле на территории Творческого индустриального кластера «Октава» и в Тульском драматическом театре.

Фестиваль начинается и заканчивается постановками Тульского академического театра драмы. 4 июля зрители увидят спектакль «Грех» режиссера Геннадия Тростянецкого на сцене театра, а 7 июля на Главной сцене в Ясной Поляне будет представлена премьера этого года – спектакль о тотальной нелюбви «Каренины» режиссера Евгения Маленчева.

Краснодарский молодежный театр покажет постановку «Дьявол» о человеке, который становится жертвой иррациональной мистической силы любви. Государственный театр киноактера обратится к роману «Воскресение» в одноименном пластическом спектакле. В этом жанре успешно работает создатель спектакля Сергей Землянский.

В программе фестиваля – две очень разные постановки «Анны Карениной». У зрителей будет возможность в один вечер «прочитать» знаменитый текст в двух режиссерских версиях: в день торжественного открытия фестиваля театр «София» из Болгарии покажет классическую постановку романа, а театр из Латвии ertr des Ielas Te tris привезет спектакль экспериментальной формы «АННА : ЛЮБОЛЬ». Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера из Сухума представит спектакль по повести «Хаджи-Мурат», которую редко ставят на сцене.

Для детей и подростков подготовлен квест «Война и мир», саунд-драма «Детство» режиссера Алексея Размахова и программа под названием «Прогулки с Толстым», созданная детским проектом «Чердак» и Музеем современного искусства ПЕРММ. Также в рамках детской программы будет показана единственная кукольная постановка – спектакль «Гусенок» из репертуара Тульского государственного театра кукол.

Партнером параллельной программы фестиваля станет «Октава». 6 июля площадку посетит английская писательница и профессиональный стенд-ап комик Вив Гроскоп. Она представит тульской публике свою книгу «Саморазвитие по Толстому». Встреча пройдет в формате открытого интервью Игорю Кириенкову, креативному редактору электронной библиотеки Bookmate и автору Telegram-канала о литературе и искусстве The Weird and the Eerie.

В лектории библиотеки пройдет чтение детских произведений Л.Н. Толстого на французском языке с переводом. В Музее станка расскажут об увлечениях писателя в рамках выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019». Состоится творческий перфоманс «Поисковая группа» от независимой театральной компании «Барабан». На улице пройдут дворовые игры для детей и подростков.

Полная программа и билеты на официальном сайте фестиваля.