Тульское предприятие «Техмаш» представит на выставке АРМИЯ-2019 «Торнадо-Г», противотанковые боеприпасы и бомбовые кассеты

Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратурой подготовки и пуска (АПП), что позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением ее на электронной карте, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

Пакет направляющих боевой машины «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-мм, что позволяет использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».

Также подготовлены к показу новые 122-мм снаряды к этой системе. Неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Он в 6 раз эффективнее чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда (штатного снаряда) системы «Град».

Неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами пробивает броню толщиной 140 мм. Эффективность поражения в 10 раз выше, чем у штатного снаряда РСЗО «Град». Неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества в два раза эффективнее, чем штатный снаряд РСЗО «Град».

Все три снаряда поражают цель на расстоянии от 5 до 20 километров и могут применяться в температурном диапазоне от –50°С до +50°С.

Кроме того, Техмаш впервые представил новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами: 125-мм выстрел 3ВБМ23 и экспериментальный образец «Манго-М» - это модернизированный выстрел 3ВБМ17 («Манго»). Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям. Могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М). Разработчикам АО «НИМИ им. В.В.Бахирева» (входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех) удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики изделий. В частности, бронепробиваемость данных выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. Если штатный выстрел 3ВБМ17 пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2000 метров), то для экспериментального образца модернизированного выстрела этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 – 300 мм. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Экспериментальный выстрел «Манго-М» - это экспортно-ориентированный выстрел. Одним из главных преимуществ, которое стоит особо отметить, является отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию автомата заряжания танков Т-72 и Т-90. Это может сыграть ключевую роль в выборе данного боеприпаса нашими иностранными партнерами, на вооружении которых стоят современные танки российского производства.

Еще один из ключевых экспонатов - это универсальная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К. Предназначена для круглосуточного и всепогодного применения без захода самолета-носителя в зону действия ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Может применяться для поражения бронированной техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитно-ракетных комплексов. Данное изделие является «пионерским» для российских ВВС, реализующее принцип «Пустил-забыл». Также оно имеет большой модернизационный потенциал, позволяющий строить на его платформе авиационные средства поражения различного назначения.

В целом, на «Армии 2019» Техмаш представил почти 200 образцов боеприпасов нового поколения: для реактивных систем залпового огня, для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения и многое другое.