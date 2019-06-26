Тульские оборонщики на «АРМИИ-2019»: день второй

В среду, 26 июня, на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» начинается самый насыщенный этап: проходят деловые встречи, переговоры, заключаются контракты.

В свободном доступе для посетителей выставки представлены различные образцы военной техники и вооружений, разрешённых к поставкам на экспорт: ПТРК, комплексы артиллерийского управляемого вооружения, ЗРПК, модернизация объектов бронетанковой техники, стрелково-гранатометное вооружение, тренажеры огневой подготовки. Также здесь можно увидеть модернизированный «Панцирь-СМ», «Тайфун», «Корнет-ЭМ».

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Обновленный «Панцирь» выполнен на базе колесной платформы «Торнадо». Его отличительная особенность – многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы комплекса «Панцирь-СМ» увеличится до 40 км – вдвое больше по сравнению с «Панцирем-С1».

По неподтвержденным данным, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с у ракеты 57Э6Е комплекса «Панцирь-С1»).