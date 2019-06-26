Качественное образование в Туле

Выбор вуза – непростое занятие. Как не потеряться в море предложений и сделать свой выбор, рассказывает ректор Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова Елена Сергеевна Щербакова.

Современные образовательные учреждения сейчас предлагают абитуриентам различные образовательные программы. Каждый абитуриент может выбрать направление по душе. Например, мы предлагаем программы высшего образования по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», а также «Специальное (дефектологическое) образование», на котором обучаются будущие логопеды и дефектологи. Обучение возможно как по очной, так и по очно-заочной и заочной формам обучения.

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В каждой группе есть выделенные бесплатные места для лучших абитуриентов, которым вуз оплачивает обучение.

В соответствии с Правилами приема, некоторым лицам, например, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, детям-сиротам, предоставляется преимущественное право на зачисление.

При поступлении в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова абитуриенты вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, за которые им будут начислены дополнительные баллы.

Студенческие годы — это особый этап в жизни каждого человека, и в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова стараются, чтобы он запомнился как можно ярче. Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях; во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

Особое место в учебном процессе занимает воспитание квалифицированного и грамотного специалиста. И, конечно, основой для этого является уровень преподавательского состава. Среди наших педагогов – кандидаты и доктора наук, а также преподаватели-практики – профессионалы высокого уровня в своей области. Их передовой опыт будет использован студентами в начале трудовой деятельности и позволит стать максимально успешными в выбранной профессии и грамотно воспользоваться возможностями социальных лифтов. В институте созданы условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной студенческой жизни. В нашем распоряжении собственное здание; наши аудитории оборудованы всеми современными мультимедийными средствами, необходимыми для обучения. Все это помогает нам постоянно развиваться.

В институте существует возможность формирования для студента индивидуальной образовательной траектории, которая позволит ему наиболее эффективно спланировать и совместить обучение с профессиональной деятельностью. А для тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее образование, в институте доступны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

К каждому, кто хочет учиться у нас, мы находим индивидуальный подход. Мы тепло относимся к нашим студентам, и они отвечают нам взаимностью.