2019-06-26T09:36:56+03:00
Общество

Специальность «юрист» – престиж актуален

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Директор Тульского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» Ирина Александровна Кузнецова.

Юридическое образование становится все более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов. Выпускников охотно берут на работу в различные учреждения и организации.

Юристов в нашей стране много, и по-настоящему найти себя в этой профессии можно, только став отличным специалистом. Если вы согласны упорно трудиться в университете, то после выпуска вас ждет ряд бонусов: зарплата выше средней, интересная работа, полезные связи, знание собственных прав, умение защитить себя и других.

Где работать

Условно юристов можно разделить на несколько групп. Кто-то работает на государство: в силовых ведомствах, государственных и муниципальных органах власти, госкомпаниях. Другие – в коммерческих структурах, где составляют договоры, сопровождают сделки и участвуют в судебных заседаниях, проверяют контрагентов и т. д. Часть выпускников находит работу в юридических фирмах и адвокатских бюро. Для них очень важно определиться со специализацией (уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой и др.) и совершенствоваться именно в ней. Со временем некоторые юристы открывают собственные адвокатские кабинеты или частные практики.

Где учиться

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) готовит юристов широкого профиля.

С будущей профессией студенты знакомятся на практике, например, в госструктурах (таких как прокуратура, суды, администрации города и области). Многие студенты начинают работать еще на 3-4-м курсах — общественными помощниками следователей или адвокатов. Найти интересную работу с хорошей зарплатой сразу после получения диплома непросто. Но студенты престижных вузов, зарекомендовавшие себя на практике, получают хорошие предложения от работодателей задолго до окончания института.

Поступление в институт осуществляется на основании результатов ЕГЭ (обществознание, русский язык, история), а при наличии среднеспециального или высшего образования – по результатам внутренних вступительных испытаний (без ЕГЭ).

В Тульском институте ведется подготовка:

специалистов в рамках программ специалитета:

- «Правовое обеспечение национальной безопасности»,

- «Правоохранительная деятельность».

Срок обучения по очной форме – 5 лет, по заочной форме – 5 лет 6 мес.

- бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция».

По очной форме срок обучения – 4 года, по очно-заочной – 4 года 6 мес.

- магистров по направлению подготовки «Юриспруденция». По заочной форме срок обучения – 2 года 5 мес.

- специалистов со средним профессиональным образованием (колледж) по специальности «Право и судебное администрирование».

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 мес., на базе 11 классов – 1 год 10 мес.

Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам. В Тульском институте в 2019 году впервые проводится конкурсный отбор среди студентов очной формы, окончивших первый курс, для обучения на базе военного учебного центра при ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Москва).

Обучение на базе военного учебного центра при ВГУЮ (РПА Минюста России) приравнивается к прохождению службы в Вооруженных силах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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