Глава администрации МО Тепло-Огаревский район Андрей Фитисов: «Основная задача – привлечение инвестиций в район»

Промышленным производством в муниципальном образовании Тепло-Огаревский район занято пять предприятий, относящихся к категории крупных, средних и малых, с численностью работающих 347 человек.

В 2018 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций промышленного производства района на сумму 1 303,2 млн руб., по крупным и средним организациям - на сумму 1 176,5 млн руб. В 2018 г. в районе создано 200 новых рабочих мест.

Этот показатель вырос за счет создания новых рабочих мест на промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях торговли. За 2018 г. на территории района зарегистрированы 39 новых индивидуальных предпринимателей, осуществляющих различные виды деятельности. В 2019 г. планируется создать 210 новых рабочих мест.

Для обеспечения инвестиционной привлекательности в районе сформирована 21 инвестиционная площадка.

Скульптурный памятник "Скорбящая мать"

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по кругу крупных и средних организаций в 2018 г. составил 55,5 млн руб. Источниками инвестиций в основной капитал являются:

собственные средства предприятий, организаций – 6,5 млн руб.; кредиты банков – 30,3 млн руб.; бюджетные средства - 15,7 млн руб.

Направления инвестиционных вложений:

49,6 % - машины, оборудование, инструмент – 27,5 млн руб.; 50,4 % - здания (кроме жилых) и сооружения – 28 млн руб. Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения составляют 4 633 руб.

Сельское хозяйство

В последние годы в районе снижаются площади необрабатываемой пашни. Если в 2013 г. обрабатывалось 43,9 тыс.га пашни, или 59 %, в 2017 г. – 62,7 тыс.га, или 83,3 %, то на конец 2018 г. – 66,9 тыс. га, или 88,9 % всей пашни (75,192 тыс. га). К 2021 г. планируется довести площади обрабатываемой пашни до 71 тыс. га, или 94,5 %.

В 2018 г. посевные площади по району составили 53,4 тыс. га. В 2019 г. планируется увеличить посевные площади и довести их до 55,5 тыс. га, в 2020 г. – 57 тыс. га и в 2021 г. – 59 тыс. га.

В 2018 г. по району намолотили 132 тыс. т зерна. В 2019 г. планируется увеличить сбор зерна до 145 тыс. т. Под урожай 2019 г. осенью посеяли озимые культуры на площади 27 575 га (столько площадей озимых культур район никогда не сеял за свою историю).

Социальная сфера

По программе «Народный бюджет» в 2018 г. реализовано девять проектов на 7,3 млн руб. На 2019 г. запланировано пять объектов.

В 2018 г. приступили к капитальному ремонту с перепланировкой детского сада на 45 мест. Стоимость работ – 31 млн руб.

В 2019 г. на условиях софинансирования планируется войти в программу «Развитие образования в Тульской области» по следующим направлениям:

ремонт отопления и водоснабжения в детском саду № 3 п. Теплое; ремонт столовой и пищеблока в СОШ № 1 п. Теплое; модернизация системы АПС в Нарышкинской и Волчье-Дубравской средних,

Садоводческой начальной школах

На 2019 г. запланированы средства в сумме 20,6 млн руб., в том числе на объекты ЖКХ: ремонт котлов, содержание муниципального жилья, реконструкцию очистных сооружений, закупку труб в полимерминеральной изоляции для ремонта тепловых сетей. Из-за износа существующего котельного оборудования котельных и тепловых сетей предусмотрена замена теплотрассы до дома № 9 по пер. Строителей п. Теплое, тепловая камера № 27 протяженностью 0,338 км.

В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 27,3 %. В последующие годы планируется увеличение данного показателя в основном за счет реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014-2021 годы». В 2018 г. свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 28 молодых семьей. Объем софинансирования программы в 2018 г. за счет средств местного бюджета составил 2 млн руб. На 2019 г. запланирована выдача 27 свидетельств. В очереди на получение субсидии остаются 42 молодые семьи. Четыре многодетные семьи в прошедшем году получили земельные участки общей площадью 5 190 м2.

В текущем году на территории муниципального образования Тепло-Огаревский район проведены работы по благоустройству территорий парков, скверов, придомовых территорий. Спилено более 120 аварийных деревьев, высажено на улицах 1 250 однолетних цветов, ликвидировано 13 несанкционированных свалок. Три свалки были ликвидированы на субботниках без привлечения финансовых средств.

По программе «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустройству на сумму 6,8 млн руб., из них на дворовой территории с объемом финансирования 1,9 млн руб. и благоустройство общественной территории п. Теплое (парк культуры и отдыха) - 4,9 млн руб. На сегодняшний день работы на придомовой и общественной территориях выполнены в полном объеме. На 2019 г. запланированы работы второго этапа по благоустройству парка культуры и отдыха и благоустройству дворовых территорий МКД № 22 по ул. Комсомольской и МКД №№ 36, 38 по ул. Советской и МКД №№ 54, 56 по ул. Первомайская в р. п. Теплое.

Только цифры

- Численность населения – 12 049 человек - Доходы района в 2018 г. – 373,47 млн руб. - Объем инвестиций в основной капитал за 2018 г. - 55,5 млн руб.

Кстати

Тепло-Огаревскому району исполнилось 95 лет. Он был образован 22 июня 1924 г. из населенных пунктов трех уездов – Крапивенского, Богородицкого и Чернского.