Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля идет строго по плану

Как идет подготовка к знаковому не только для Тулы, но и для России событию? Этот вопрос обсуждали 24 июня на выездном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Его провел председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.

Константин Чуйченко вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым проинспектировал ход подготовительных работ и выполнение плана основных мероприятий к этому масштабному событию.

Началась встреча с посещения объекта культурного наследия федерального значения - Успенского собора. Это памятник русского зодчества XVIII века. Интерьер собора имеет особую художественную ценность. Как свидетельствуют архивные документы, сохранившиеся надписи на северной стене собора выполнены в технике темперной клеевой живописи артелью ярославских мастеров под руководством Афанасия Шустова. Интерьер собора находится в стадии реставрации.

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Затем делегация направилась на улицу Металлистов, 1, где располагается еще один объект культурного значения - усадьба священника Казанской церкви И. Г. Лебедева, построенная в XIX веке. Сейчас она передана музею-заповеднику «Куликово поле».

- В этом здании будет создан археологический центр с выставочными пространствами, где будут представлены объекты, найденные в Тульской области в ходе раскопок, - говорит директор музея Владимир Гриценко. – В настоящий момент совместно с Министерством культуры РФ прорабатывается вопрос о создании на его территории современного образовательного центра: важно, чтобы ряды реставраторов пополнялись молодыми кадрами.

Следующая точка маршрута - в домах №№ 8а, б, в, г по ул. Благовещенской, где скоро свои экспозиции откроет филиал музея-заповедника В. Д. Поленова — музейно-туристический комплекс «Поленовское подворье». Здесь будут демонстрироваться произведения из фондов музея и его российских и зарубежных партнеров, проводиться мастер-классы.

- Помимо основных экспозиций, здесь будет небольшой зал, посвященный сохранению семейных традиций, — рассказывает директор музея Наталья Поленова. — Мы хотели воссоздать общий облик тульской мещанской усадьбы, сделать акцент на семейных ценностях. В планах - воссоздать генеалогические древа известных тульских семей. «Административно-производственное здание пряничной торговли, начала XIX века, 1891 год» - это дом № 10 по ул. Металлистов. Особняк в стиле позднего классицизма принадлежал семье купцов Белолипецких – родоначальников пряничного производства в Туле. Первый этаж дома занимал пряничный цех, второй был поделен на две части: кондитерская и жилое помещение. Здесь планируется создать музейно-выставочный культурный комплекс с постоянной экспозицией «Предприниматели России/промышленные и торговые династии Тульского края».

А в доме Е. Х. Кучина, на ул. Металлистов, 25, разместится филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». По словам директора музея Екатерины Толстой, здесь будут созданы большая гостиная, книжные лавки, литературная гостиная для проведения мастер-классов и литературных чтений. В здании организуют кинозал, сувенирный магазин, помещение для занятий бальными танцами, кафе в стиле буфетной XIX века и гостиничные номера с интерьерами в стиле городской дворянской усадьбы. Кстати, в кафе будут готовить блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой.

Впереди много работы

Заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля открыл Константин Чуйченко.

- Тулу ждет колоссальный объем реставрационных и строительных работ, - отметил он. – Пока объекты еще только на пути к полной реконструкции, важно сохранять контроль за ходом всего цикла работ. Но в целом впечатление очень благоприятное: Тула преображается, нам есть чем гордиться. Когда появляются такие преобразования, значит, жизнь в стране становится другой, у России есть будущее. Спасибо Алексею Геннадьевичу Дюмину за упорство и неравнодушие, - подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ. В своем ответном слове глава тульского региона поблагодарил Константина Чуйченко, аппарат Правительства РФ и членов организационного комитета за поддержку в реализации этого масштабного проекта:

- Предстоящий юбилей дал новый импульс развитию всей Тульской области, включая уникальные памятники архитектуры, такие как усадьба Мосолова в Дубне, Дом купца Пряничникова в Крапивне, Богородицкий дворец-музей. В малых исторических городах идет работа по созданию полноценной туристской инфраструктуры, новых объектов показа, благоустройство общественных пространств. В городах Чекалине, Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне, сыгравших важную роль в формировании государства, создаются дополнительные возможности для привлечения туристов. В 2020 году там будут уникальные туристические центры, которые смогут принимать еще больше гостей и создадут мультипликативный эффект в развитии отрасли.

При подготовке празднования 500-летия кремля особое внимание уделено возрождению исторического ядра областного центра. В сентябре 2018 года открыта прилегающая к кремлю Казанская набережная, которая уже стала любимым местом отдыха жителей и гостей региона. Это современная площадка для фестивалей, праздников, творческих проектов и инициатив. Большая работа проведена по благоустройству ул. Металлистов – у гостей и жителей города появилось комфортное пешеходное пространство, которое называют «тульским Арбатом».

К 2020 году там откроется Музейный квартал, который станет жемчужиной нашего туристического маршрута. Вокруг него уже появляются и будут открываться кафе, гостиницы, рестораны, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев доложил, что в текущем году в регионе пройдет ряд культурно-массовых событий, будут реализованы новые музейные и образовательные проекты, проведены работы по реставрации памятников культуры в малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты.

- Наша работа в рамках оргкомитета полностью синхронизирована с Правительством РФ. В этом году в Тульском регионе откроются три новые музейные экспозиции. В областном центре на ул. Металлистов начнет работу музей декоративно-прикладного искусства Тулы XVI-XXI вв. – это будет первый музей в этом квартале. Будет музеефицирована Въездная башня Богородицкого дворца-музея с экспозицией, посвященной крепости Большой засечной черты и краеведению Богородицка. В усадьбе Мосоловых появится экспозиция «Краеведение Дубны – территории Большой засечной черты». Концепции экспозиций утверждены. В этом году будут проведены работы по реставрации на пяти объектах в малых исторических городах – один в Чекалине, по два – в Белеве и Одоеве, - подчеркнул Вячеслав Федорищев Свой культурный кластер

Алексей Дюмин отметил, что на заседании Госсовета Президент России Владимир Путин объявил о создании в стране четырех культурных кластеров.

- В нашем регионе с привлечением относительно небольших средств мы практически создали свой локальный культурный кластер в центре города. В шаговой доступности будет множество учреждений культуры разной направленности, интегрированных в современную туристическую инфраструктуру. Территория Тульского кремля динамично развивается: открываются музеи и выставки, проводятся крупные событийные мероприятия. С 2016 года число посетителей кремля выросло более чем в два раза. Повысилась его узнаваемость на федеральном уровне. Недавно в Государственном историческом музее на Красной площади открылась выставка, посвященная 500-летию Тульского кремля. В рамках проекта Министерства просвещения РФ «Тульский кремль: Руси прекрасная эмблема» школьники России рисуют наш кремль как важный исторический символ.

Глава региона подчеркнул, что в ходе реализации проекта развивается международное сотрудничество. Так, в ближайшее время будет подписано соглашение о в

Павел Степанов, заместитель министра культуры РФ: - Реконструкция улицы Металлистов идет по намеченному плану. Видно, что работа проводится масштабная, уже сейчас можно разглядеть ее окончательный контур. Михаил Сеславинский, руководитель федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям:

- На меня произвела большое впечатление ваша набережная, ее атмосфера. Чувствуется, что на дворе XXI век, для людей создана такая красота, такой простор. Приятно видеть молодежь, которая катается здесь на досках, много молодых семей отдыхают с детьми. У туляков и гостей города есть возможность ощутить воздух русских традиций - это большое дело!