Сергей Харитонов: Победителями сегодня будут все!

Эти увлекательные состязания имеют свою историю: в этом году они проводятся в пятый раз. Бессменным организатором мероприятия выступает Молодежный парламент при Тульской областной Думе.

В спортивном зале «Мастера стилей» побороться за звание самых ловких, быстрых и выносливых собрались шесть команд, среди которых были представители Тульского оружейного завода, предприятия «Тулачермет», студенты Тульского государственного университета, члены Молодежного парламента и даже совсем юные туляки, которым едва исполнилось десять лет!

О регламенте соревнований нам рассказал председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов:

- Каждой команде предстоит пройти пять испытаний на нескольких площадках: скалодром, паркур-трасса и батут. Большинство заданий необходимо просто суметь выполнить: все-таки здесь не профессиональные спортсмены. А вот, к примеру, преодолеть маршрут с препятствиями на трассе паркура надо будет на скорость.

Сегодня здесь собрались активисты парламентских мероприятий, которые совместно с нами проводят социально значимые акции, творческие конкурсы и т. д. Отрадно, что, помимо общественной деятельности, эти молодые люди занимаются спортом, вовлекая в орбиту здорового образа жизни своих друзей и знакомых.

Формула успеха

Перед началом соревнований его участников приветствовал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. От имени депутатов он поздравил ребят с наступающим праздником – Днем молодежи:

– Замечательно, что наш Молодежный парламент выбрал именно такой спортивный формат для мероприятия. «Молодежь, на старт!» – увлекательное соревнование, которое требует не только хорошей спортивной формы, но и умения работать в команде. А еще это отличная площадка для того, чтобы пообщаться, познакомиться, найти новых друзей. Желаю вам отлично провести время, получить удовольствие от процесса и, конечно, победить! А победителями сегодня, поверьте, будут все: потому что тот, кто ведет здоровый образ жизни, будет успешен во всех других сферах деятельности, - подчеркнул Сергей Алексеевич.

Далее Сергей Харитонов вручил награды членам Молодежного парламента и активистам, которые помогают в проведении мероприятий: Марии Арделяновой, Анастасии Жуковой, Даниилу Карасику, Саният Курбаналиевой, Анастасии Рыжковой.

Море драйва и эмоций

После официального пролога соревнований наступает время старта, который предваряет короткая разминка. Разогрев мышц, участники приступают к состязаниям: по очереди команды преодолевают полосу препятствий, штурмуют скалодром и устраивают головокружительных пируэты над батутом. Было море эмоций и шквал позитива!

- Захватывающее зрелище! Ребята – настоящие бойцы: даже если что-то не получается с первого раза, они продолжают бороться, у всех потрясающая воля к победе. Самое приятное от увиденного то, что все как одна семья: помогают и подбадривают друг друга. Такая сплоченность и есть настоящий спортивный дух! - делится впечатлениями Инна Жданова, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, чемпионка мира, Европы и России.

По итогам соревнований победителем стала команда «Q-VIP» Тульского государственного университета, второе место заняли молодые спортсмены «Тулачермета», бронза досталась представителям Тульского оружейного завода. Им достались подарки от Молодежного парламента и Тульской областной Думы, но без приятных презентов в этот вечер не остался никто!

- Мы не ставили цель победить любой ценой: состязались в свое удовольствие. Когда не ощущаешь давления за конечный результат, ты раскрепощен и выступаешь лучше. Но и без соответствующей физической подготовки победы не придут, а мы со спортом с детства дружим! Здорово, что Молодежный парламент проводит такие соревнования, – они популяризируют здоровый образ жизни, и это очень важно! - говорит капитан команды победителей Юрий Кочин.