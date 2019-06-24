Более 20 тысячам туляков отказали в праве выезда за рубеж

В летний период многие жители региона планируют провести отпуск за границей, однако из-за непогашенных задолженностей поездка может не состояться по причине действующего ограничения в праве на выезд за пределы Российской Федерации. В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено более 20 тысяч жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности

В случае неисполнения должником - физическим или юридическим лицом - требований суда или иного исполнительного документа без уважительных причин, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 30 тысяч рублей.

При этом следует особо отметить, что в рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

Восстановить ограниченные права можно в результате погашения задолженности в полном объеме.

На сегодняшний день самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в он-лайн режиме – это электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном интернет-сайте УФССП России по Тульской области (http://www.r71.fssprus.ru/). Вкладка на главной странице "Узнайте о своих долгах".

Также разработано приложение к банку данных для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений.

Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

В дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке обращения в органы ФССП России.