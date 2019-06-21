2019-06-21T15:01:50+03:00
Общество

Тульский молодёжный проект ГАЗОН будет работать до полуночи

Анна ЖУКОВА
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Молодежный проект стартует 27 июня и продлится 50 дней – до Дня города. «Газон» успешно начал свою работу в прошлом году на территории Кремля, в нем приняли участие более 100 тысяч человек.

Этим летом организаторы обещают сделать проект ещё масштабнее. Время работы: со вторника по субботу каждую неделю до Дня города, с 16.00 и до полуночи.

Все активности будут проходить на Казанской набережной, которую поделят на различные зоны по интересам: спортивная, образовательная, игровая и др.

Кинотеатр под открытым небом переместится в амфитеатр у реки Упы. В этом году он проходит при поддержке фестиваля «Улыбнись, Россия».

Один из самых больших блоков проекта – спортивный. Еще больше тренировок и спортивных игр каждый день.

В рамках площадки «Неформальное образование» экскурсии будут организованы дважды день, а маршруты станут еще инетерснее. Также специалистами разработано 12 пеших маршрутов для походов выходного дня.

Ежедневно жители и гости нашего города смогут поиграть в интеллектуальные, тематические, настольные игры – будет работать интеллектуально-игровой блок.

А в блоке неформального образования можно выучить не только английский, но китайский, испанский и другие языки.

Ежедневно будет работать сцена, где запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, КВН.

Как и в прошлом году, на «Газоне» будут организованы фотозоны и арт-пространства.

Отдельно организаторы рассказали об открытии проекта 27 июня, в День молодежи. На открытии все блоки презентую себя и устроят марафон активностей. С 16.00 до 21.00 гостей ждут фитнес-марафон, марафон мастер-классов, специалисты проведут три экскурсии, на которые уже открыта запись, а блок неформального образования презентует занятия по обучению пяти языков.

В день открытия состоится розыгрыш подарков. Кстати, подарки будут теперь дарить каждый день. Как отметила Александра Владимирова, система бонусов и привилегий стала еще разнообразнее.

Подробная программа каждого дня проекта будет публиковаться в социальных сетях проекта, а также на сайте ГАЗОНТУЛА.РФ и на портале администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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