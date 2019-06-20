2019-06-20T17:40:09+03:00
Общество

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал «Прямую линию» Владимира Путина

20 июня прошла 17-я «Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина
Анна ЖУКОВА
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В этом году глава государства отвечал на вопросы россиян более 4 часов. Всего на «Прямую линию» Президента поступило более 2,6 млн обращений.

«Прямая линия» прошла в формате, который впервые был опробован в прошлом году: в течение всей трансляции на видеосвязи находились члены федерального правительства и главы регионов, в том числе Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По окончании эфира глава региона прокомментировал разговор Владимира Путина с гражданами:

«На Прямой линии Президента получили отражение все наиболее острые для страны проблемы. Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей. Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются – как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл – больше ответственности на местах. Нацпроекты – это проверка эффективности работы каждого руководителя.

Мы уделяем реализации нацпроектов приоритетное внимание. За каждым из них закреплены ответственные должностные лица. И мы стараемся делать все, чтобы людям были понятны цели и видны результаты реализации нацпроектов.

Для нас важно, что Президент обратил внимание на поддержку фермерства как основы сельского уклада жизни, сохранения и развития локальных брендовых продуктов. Мы стремимся поддерживать своих фермеров не только за счет программ с федеральным финансированием, но и находим возможности оказать им дополнительную помощь средствами регионального бюджета.

Во внешней политике Президент также обозначил твердость своего курса: Россия должна быть сильной, продолжать развивать импортозамещение, добиваться экономического прорыва.

Тульская область как индустриальный регион и мастерская России будет делать все, чтобы вносить в эти задачи как можно более серьезный вклад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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