В Туле пройдёт Всероссийская акция «Свеча Памяти»

В ночь с 21 на 22 июня в преддверии Дня памяти и скорби по всей стране пройдет акция «Свеча Памяти». Граждане России, ветераны, активисты молодежных организаций выйдут к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, зажгут свечи в память павших солдат и офицеров.

Наш регион традиционно принимает участие в акции.

21 июня с 23:00 в Центральном Парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова начнется мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На сцене пройдет концертная программа, выступят ветераны, а в 00:00 будет организовано шествие колонны к монументу «Бессмертный Полк» и объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

22 июня в 04:00 на площади Победы туляки по традиции зажгут и установят «Свечи Памяти» к Вечному огню и обелискам городов-героев. В мероприятии может принять участие каждый желающий.

Сбор участников – в 03:30 на площади Победы.

Для удобства жителей в эту ночь общественной городской транспорт будет работать по специальному расписанию.