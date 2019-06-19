В Тульской области 9-летняя девочка спасла свою семью от пожара

Возгорание произошло 22 мая в квартире на 5 этаже дома на улице Южной в Щекино. Пожар вспыхнул ранним утром, в 06:10. Загорелась кухня. Из-за того, что помещение было отделано пластиковыми панелями, выделялся густой едкий дым, который вскоре заполнил всю квартиру. В этот момент дома мирно спали двое взрослых, мама и бабушка, и два ребёнка - 9-летняя Алина и ее 6-летний брат.

Проснувшись, девочка почувствовала запах гари. Однако она не растерялась, разбудила близких и сама вызвала пожарных.

Оперативно прибывшие подразделения вывели всех жильцов из задымленного подъезда и справились с огнем в течение 15 минут.

На днях в большом зале администрации Щёкинского района Алину Атюнину торжественно наградили почетными грамотами администрации района и 2-го отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области.