Лучшей многопрофильной клиникой для всей семьи выбрали Клинику Эксперт Тула

В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года — 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Каширская вручила статуэтки и дипломы в нескольких номинациях и отметила:

- Профессия врача – осознанный и серьезный выбор. Очень важно сохранить энтузиазм на многие годы, быть тем волшебником, который не только подарит здоровье, но и сможет объяснить, успокоить. Диалог между врачом и пациентом очень важен. Спасибо «Комсомольской правде» за то, что был организован столь конструктивный диалог, где можно говорить с пациентом, объяснять принципы работы.

Лучшая клиника проекта в номинации «Лучшая многопрофильная клиника для всей семьи» - "Клиника Эксперт Тула". Награду получила медицинский директор клиники Илиана Марина.

- Неоспорима важность этого конкурса. Мы работаем на стыке двух понятий: медицинская помощь и медицинские услуги – поэтому конкурировать в такой среде достаточно сложно. Этот конкурс объединяет, стирает грани между медициной государственной и частной. Поздравляю коллективы всех медучреждений с профессиональным праздником, - сказала Илиана Марина.