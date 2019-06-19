Тульский областной наркологический диспансер № 1 получил премию "Эксперт в сфере наркологии"»

В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года — 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек.

Врач-ревматолог высшей категории Валентина Сороцкая, профессор, заслуженный врач России также вручила награды победителям.

- Сегодня я хочу поговорить о традициях тульского здравоохранения и поблагодарить «Комсомольскую правду» за ту традицию, которая была создана в последние три года. Причем об этой премии уже знают в городе, спрашивают, интересуются – это очень здорово. Тула – удивительный город, ни в одном городе нет столько улиц, носящих имена врачей: Лейтейзена, Вересаева, Каминского, Дрейера, Гумилевских, Демьянова, Баженов. В конце прошлого года было принято удивительное решение, о том, что одна из улиц города будет носить имя академика Насоновой. Я была счастлива узнать, что имя создателя российской ревматологической школы появилось на карте Тулы. Благодаря ее участию в Тульской области создана ревматологическая служба, областное ревматологическое отделение, областной ревматологический центр, - поделилась Валентина Сороцкая.

Статуэтку из ее рук получил главный врач ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер № 1" Николай Висягин. Клиника стала лучшей в проекте в номинации «Эксперт в сфере наркологии».

- Хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за возможность участия в проекте и популяризации той медицинской помощи, которую может оказать наше медучреждение, - отметил победитель номинации.