2019-06-18T13:25:26+03:00
Здоровье

В номинации «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» победила Тульская областная стоматологическая поликлиника

Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
Изменить размер текста:

В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года - 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал глава города Юрий Цкипури.

– Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, это счастливая возможность пообщаться с коллегами и друзьями, наградить победителей конкурса, – отметил мэр Тулы Юрий Цкипури. – Церемония проходит в преддверии нашего профессионального праздника – Дня медицинского работника. Я, как врач с многолетним стажем, могу сказать, что наша профессия одна из самых значимых, сложных, напряженных. Перед нами стоят серьезные задачи. В нашей стране по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина активно реализуются два крупных национальных проекта – «Здравоохранение» и «Демография», которые напрямую связаны с сохранением здоровья населения и увеличением продолжительности жизни. Их эффективная реализация зависит от тесного взаимодействия и координации действий органов власти, медицинского сообщества и общественных организаций. На Тульской земле такая консолидация есть. Напомню, что с 2016 года успешно внедряется Программа социально-экономического развития, разработанная по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В числе приоритетных направлений – развитие здравоохранения. В этом направлении делается многое.

Юрий Цкипури подчеркнул, что достижения тульских медиков отмечены на самом высоком уровне. Награду в номинации «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» и Диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» получил главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

- Среди нас нет конкурентов, потому что мы все работаем для достижения одной цели – здоровья наших пациентов. Публикации и проекты издательского холдинга «Дом прессы» помогают сближению и улучшению отношений между докторами и пациентами, стимулирует стремление к саморазвитию и улучшению качества медицинской помощи, - сказал главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лучшей детской клиникой названа Тульская детская областная клиническая больница
Юрий Цкипури подчеркнул, что достижения тульских медиков отмечены на самом высоком уровне и вручил награду в номинации «Лучшая детская клиника» и Диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» главному врачу Дмитрию Харитонову
Советы педиатра: как собрать аптечку в отпуск с ребенком
Какие медикаменты взять с собой на отдых родителям, и о многом другом, рассказала к. м. н., заместитель главного врача по педиатрии центра «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлия Епимахова в рамках прямой линии в «Комсомолке»
Новости 24
Житель Заокского района ударил полицейского наручниками в глаз
В Туле открылась выставка картин московского художника Бориса Смотрова
На проспекте Ленина в Туле появится новое общественное пространство
Первым соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет «Нефтчи» или «Сперанца»
На прогулку: в Туле из психбольницы в Петелино сбежали четыре пациента
«Во сколько бывает горячий хлеб?» и «помогите сделать девушке предложение» - кол-центр СПАР отметил годовщину общения с покупателями в мессенджерах.
Алексей Дюмин поручил улучшить механизмы профилактики и выявления коррупционных нарушений
На тульском автовокзале задержан подозреваемый в четырёх убийствах
Уйдем в тень: туляков предупредили о сильной жаре
В Тульской области пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 5-летнюю девочку
Под Тулой мужчину сбили на пешеходном переходе
19 июня - последний день приёма заявок в «Команду развития»
В Тульской области перевернулась «Шкода» с прицепом: пострадал 71-летний пенсионер
Туляки добровольно сдали в Росгвардию 286 единиц оружия и 1822 патрона
В Богородицком районе местный жители обнаружили зловонное поле куриного помета
В Туле завершился Региональный этап Всероссийского Фестиваля ГТО
Молодежное пространство «Газон» приглашает на бесплатные фитнес-тренировки
Тульский «Арсенал» откроет новый чемпионат России
В Ясногорском районе несанкционированно спускают большое озеро
Приемная Следственого комитета России по Тульской области появилась в социальной сети «Вконтакте»
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого занятия ведет профессор Михаил Врахнакис из университета Фессалии (Греция).
В Туле в среду ожидается до +30°С
В Тульской области школьники дважды пытались угнать автомобиль
В Тульской области появился памятник культурного наследия федерального уровня