НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» отмечена как клиника международных медицинских стандартов

В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года — 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал глава города Юрий Цкипури.

– Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, это счастливая возможность пообщаться с коллегами и друзьями, наградить победителей конкурса, – отметил мэр Тулы Юрий Цкипури. – Церемония проходит в преддверии нашего профессионального праздника – Дня медицинского работника. Я, как врач с многолетним стажем, могу сказать, что наша профессия одна из самых значимых, сложных, напряженных. Перед нами стоят серьезные задачи. В нашей стране по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина активно реализуются два крупных национальных проекта – «Здравоохранение» и «Демография», которые напрямую связаны с сохранением здоровья населения и увеличением продолжительности жизни. Их эффективная реализация зависит от тесного взаимодействия и координации действий органов власти, медицинского сообщества и общественных организаций. На Тульской земле такая консолидация есть. Напомню, что с 2016 года успешно внедряется Программа социально-экономического развития, разработанная по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В числе приоритетных направлений – развитие здравоохранения. В этом направлении делается многое.

Юрий Цкипури подчеркнул, что достижения тульских медиков отмечены на самом высоком уровне. Мэр Тулы вручил награды в нескольких номинациях.

Лучшей клиникой проекта в номинации «Клиника международных медицинских стандартов» стала НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД». Премию и диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» Цкипури вручил главному врачу Владимиру Головину, который поблагодарил издательский холдинг «Дом прессы» и поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.