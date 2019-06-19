Экспертом в области дерматологии и венерологии назван Тульский областной клинический кожвен диспансер

В Туле состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года — 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек.

Главный врач «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я Ваныкина» Ирина Рублевская вручила статуэтки победителям в трех номинациях.

- Очень хорошо, что мероприятие стало традиционным. Накануне Дня медицинского работника мы ждем этого праздника: встречи с коллегами, доброжелательного общения. Медицинская профессия – одна из самых прекрасных, но и сложных. Сейчас требования к оказанию медицинских услуг изменились – мы нацелены на комфорт пациента, доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Хочется, чтобы каждый пациент верил лечащему врачу и заботился о своем здоровье. Хочу поздравить победителей, рада видеть знакомые лица – это говорит о том, что вы умеете держать марку, развиваться. Желаю успехов!

Лучшей клиникой проекта в номинации «Эксперт в области дерматологии и венерологии» назван ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Также главному врачу клиники Наталье Рудневой вручен диплом за "Вклад в развитие медицины Тульской области". Наталья Сергеевна отметила, что премия стала уже доброй традицией, поблагодарила за чуткое и внимательное отношение к здравоохранению.