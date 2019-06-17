Посетители литературных порталов обсуждают новую книгу Александра Лапина

Пользователь IrishkaStarr, сайт bookmix.ru: Прочитала книгу Александра Лапина «Крымский мост». Затем для более глубокого понимания автора познакомилась с его интервью. Многое сошлось. Если, выражаясь современным языком, спойлерить, при этом не раскрывая сам сюжет и его перипетии, то фабула книги такова: советский морской офицер при возникновении демократии и рыночной экономики в России становится успешным человеком. Этому способствуют все условия: безупречность репутации, прибыльный бизнес, крепкие партнеры и счастливые любовные приключения. Но, как часто бывает, все может рухнуть в одночасье. И это происходит на фоне крымских событий 2014 года.

Книга обязательно понравится любителям захватывающего сюжета, ярких, неожиданных событий. Затронет души женщин и главный герой произведения. Во всяком случае, я не смогла остаться к нему равнодушной.

Любители конспирологических версий также почерпнут из нее много интересной информации о масонах и их участии в жизни современного общества.

Обязательно дам прочитать и своей дочери. Она еще только начинает входить во взрослую жизнь, а потому ей будет очень интересно взглянуть на наш мир с точки зрения автора.

Михаил Арцыбашев, labirint.ru: Если честно, то новости про события в Крыму в 2014м я как-то пропустил (сам из России, но живу за рубежом). Так, видел что-то в интернете и по телевизору, а потом — раз! — и «Крым наш». Событие, конечно, радостное, но хотелось узнать: а как так получилось? Что там происходило на самом деле? И тут недавно вышла книга «Крымский мост» Александра Лапина.

Я об авторе слышал, правда, не читал. А «Крымский мост» решил прочесть… Не могу передать, какая волна возмущения во мне поднялась. Не хотелось верить, что так на самом деле было: националисты, ополчение, «поезда дружбы» с Украины в Крым, сожженные автобусы под Корсунью… Как так? И мы все это пропустили, совсем под боком? Ну, я теперь понимаю, почему Крым был взят без единого выстрела: люди сразу поняли, что пришло их освобождение.

А кто, как и я раньше, не в курсе тех событий, почитайте «Крымский мост» — узнаете много нового. Но не получится в очередной раз закрыть глаза и повторять: «Нас не касается». Касается, еще как.

Автору низкий поклон. За титаническую работу с материалом, который даже ещё не успел «покрыться патиной истории», за живую художественную работу с той политической и социальной действительностью, в которой мы все сегодня живем! Ну и, конечно, книга не только про Крым, но и про поиск себя, про душевные перипетии, про духовность, про то, как на протяжении жизни меняется внутренний мир человека. Читайте!

Korlosa, bookmix.ru: Даже не думала, что среди наших современников и соотечественников есть такие писатели — классического толка (всякие нонфикшны, фэнтези и прочее уже успели набить оскомину). Мне Лапина давно еще советовала подруга — сагу «Русский крест». Я не стала. И потом как каждая новая книга у него выходит, подруга мне: «Почитай!» А последний роман, «Крымский мост», она расхвалила так, что я всё же решила прочесть. И… перечитала все предыдущие книги писателя.

Но ни одна из них, по моему мнению, не сравнится с «Крымским мостом» по драматичности, накалу страстей, серьёзности затрагиваемых тем (хотя, может быть, я так считаю потому, что «Крымский мост» — первая прочитанная мной книга Лапина и сработал эффект «первой любви»?). Здесь и любовная линия, и внебрачная дочь, но все это становится не так существенно, когда заходит речь о любви к своей земле, о чувстве долга и других высоких чувствах. В общем, я очень рада, что открыла для себя этого писателя.

И ещё: мне кажется, что и Миров, офицер, и его товарищи — народные ополченцы — показаны как цвет нации. Ну вот как до революции были русские офицеры, лучшие представители интеллигенции, которые и на балу блистали, и в боях отличались. Нынешние герои, может быть, и не такие лощеные, но сила духа у них та же. Настоящие мужчины, какими они должны быть.

КСТАТИ

Роман напечатают в журнале «Подъем». Его опубликуют в двух ближайших номерах издания

Новое произведение Александра Лапина выйдет в свет и в журнальном варианте — с небольшими сокращениями. Первая его половина будет опубликована уже в ближайшие дни в июньском номере литературно-художественного издания «Подъем» (№ 6). А в июле (в № 7) на его же страницах выйдет завершение романа.

Журнал уже не в первый раз публикует книги Лапина. Так, в феврале 2014 года читатели познакомились с главами из романа «Вихри перемен», который является частью эпопеи «Русский крест».

— Новый роман Александра Лапина, несомненно, можно считать его писательской удачей, — считает главный редактор журнала «Подъем» Иван ЩЕЛОКОВ. — Герой «Крымского моста» Олег Мировой отчасти проходит тот же путь, что проходил Пьер Безухов в «Войне и мире». В поисках себя он обращается к тайнам масонов, но потом разочаровывается и отстраняется от них. Другая часть повествования отсылает нас к берегам «Тихого Дона» — к Григорию Мелехову. Мировой, как и Мелехов, — человек с возможностями, мобильный, динамичный, пылкий и сообразительный, герой своего времени. Очень точно обозначено жанровое движение романа: в пространстве, во времени, в самом себе. Здесь важна не политика, а философия, религия. Пик, который проходит герой, — это беседы с отцом Анатолием на Афоне. Именно тогда он окончательно понимает, что ему, запутавшемуся, нужно вернуться в Крым, найти свою любовь. Эти моменты заставляют сопереживать, заставляют понять, что именно можно считать главным в жизни.