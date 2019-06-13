Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Могу я с помощью банка зарегистрировать свой бизнес? Планирую открыть ООО с одним учредителем.

- Да, можете. Для этого необходимо зайти на сайт банка в раздел «Открытие бизнеса». В разделе можно получить все необходимую информацию о шагах для регистрации ООО. При использовании данной услуги сервис сам заполнит документы для подачи в налоговую инспекцию, сможете оплатить госпошлину за открытие предприятия. Ваша задача - распечатать заполненные формы и передать их в налоговую. А банк бесплатно откроет Вам расчетный счет.

- Если оформлять ипотечный кредит через сайт банка, можно получить пониженный процент или какие-то другие преимущества?

- Заявку на ипотечный кредит можно подать через сайт банк. В этом случае клиент получает скидку 0,2% от базовой ставки.

- Эскроу-счета – это только для участников долевого строительства или с их помощью можно проводить операции и по вторичной недвижимости?

- Эскроу-счет в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

Расчеты с Застройщиком через эскроу-счет выглядят так: при покупке квартиры в новостройке, и заключении Договора долевого участия (ДДУ), дольщик после регистрации договора должен его оплатить. Но деньги он передает не Застройщику, а вносит в банк, на специальный счет. Деньги на этом счете блокируются, т.е. доступа к ним не имеют ни дольщик, ни застройщик, в течение всего срока строительства.

После сдачи дома в эксплуатацию, и передачи квартир дольщикам, застройщик получает доступ к деньгам на счете эскроу. Если же застройщик не выполнил своих обязательств перед дольщиком (обанкротился, заморозил строительство), то банк с этого счета возвращает деньги дольщику.

Эскроу-счета применяются при долевом участии граждан в строительстве жилого дома. При операции на вторичном рынке недвижимости предлагаю использовать аккредитивную систему расчетов.

- Какова предельная сумма для рефинансирования кредитов частных лиц? Сколько раз я могу воспользоваться этой услугой и есть ли в банке ограничения по ее предоставлению?

- Предельная сумма рефинансирования потребительских кредитов составляет 5 миллионов рублей на одного заемщика. При этом у Вас есть возможность объединения до 5 кредитов в один. При объединении кредитов у Вас возникает возможность осуществления одного платежа в отчетный период, отсутствует необходимость разрываться между поездками в разные финансовые организации. Есть возможность вообще для погашения кредитной задолженности не посещать отделение Банка. К дате очередного платежа на счете клиента достаточно иметь сумму необходимую для погашения очередного платежа. Рефинансирование кредитов становится возможным после проведенного третьего платежа по старому кредиту.

- Предоставляет ли банк предпринимателям такую услугу как коммерческие гарантии при участии в аукционе? Какие действуют условия этого?

- Да, банк выдает банковские гарантии предпринимателям и готов предложить воспользоваться следующими видами банковских гарантий: гарантия возврата авансового платежа, гарантия платежа, гарантия на участие в конкурсе/аукционе, гарантия уплаты арендных платежей, гарантия исполнения госконтрактов (44,223-ФЗ), гарантия исполнения контракта, гарантия в пользу ИАТА, гарантия в пользу РАР, контргарантии. Подробнее можно ознакомиться на сайте нашего банка.

- Где я могу пополнять карту, которую получал в «Бинбанке»? Слышал, что не во всех банкоматах доступна эта операция.

- Во всех банкоматах Банка Открытия на сегодняшний день у Вас есть возможность пополнения средств карт «Бинбанка», а также в Банкоматах Банков-партнеров: (АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», АО «Банк Русский Стандарт», АО КБ «Модуль Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «СКБ-банк», АО «ЮниКредитБанк».