2019-06-13T12:40:05+03:00
Общество

Почти 2,5 тысячи водителей автобусов и такси попались на нарушениях в Тульской области

В областном центре подвели итоги 2 месяцев мероприятия «Нелегальный перевозчик»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 428 водителей автобусов (микроавтобусов) и легковых такси попались на нарушениях в Тульской области. На оперативном совещании под председательством начальника УМВД России по Тульской области Серея Галкина подвели итоги 2 месяцев реализации мероприятия «Нелегальный перевозчик».

Напомним, оно проводится для повышения безопасности пассажиров и ужесточения контроля за перевозчиками. Сотрудники ГИБДД проводили рейды днем и ночью. Нарушителей привлекли административной ответственности.

Самые частые нарушения: управление технически неисправным транспортным средством – 640; нарушение пользования ремнями безопасности – 471; нарушение правил перевозки пассажиров - 133. Для легковых такси: незаконные установка фонаря и нанесение цветографической схемы «Такси», а также за управление указанными транспортными средствами - 75.

По итогам совещания Сергей Галкиным принял решение продлить работу в рамках мероприятий «Нелегальный перевозчик», сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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