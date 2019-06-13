День России объединил на площади Ленина тысячи туляков. С самого утра в центре города буквально яблоку негде было упасть.

Фото: Правительство Тульской области

12 июня в Тульском кремле и на площади Ленина туляки могли наблюдать выставку ретро и тюнингованных машин в рамках Международного открытого автомобильного фестиваля «АВТОСТРАДА 2019».

Фото: Правительство Тульской области

Также для посетителей работали интерактивные и концертные площадки, фотозоны. Кроме того, традиционно прошло авторалли на Кубок Губернатора Тульской области.

Фото: Правительство Тульской области

В этот день не обошлось и без флешмоба. Его организовали перед сценой на площади волонтеры. Десятки молодых людей с цветными табличками в руках выстроились, сформировав флаг России.

Фото: Правительство Тульской области

Также волонтеры раздавали горожанам ленты-триколор, наклейки на телефоны.

Фото: Правительство Тульской области

Хэдлайнером вечера стал известный рэпер МОТ.

Фото: Правительство Тульской области

Праздник завершился фейерверком.

Фото: Правительство Тульской области