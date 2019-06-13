День России объединил на площади Ленина тысячи туляков
День России объединил на площади Ленина тысячи туляков. С самого утра в центре города буквально яблоку негде было упасть.
Фото: Правительство Тульской области
12 июня в Тульском кремле и на площади Ленина туляки могли наблюдать выставку ретро и тюнингованных машин в рамках Международного открытого автомобильного фестиваля «АВТОСТРАДА 2019».
Фото: Правительство Тульской области
Также для посетителей работали интерактивные и концертные площадки, фотозоны. Кроме того, традиционно прошло авторалли на Кубок Губернатора Тульской области.
Фото: Правительство Тульской области
В этот день не обошлось и без флешмоба. Его организовали перед сценой на площади волонтеры. Десятки молодых людей с цветными табличками в руках выстроились, сформировав флаг России.
Фото: Правительство Тульской области
Также волонтеры раздавали горожанам ленты-триколор, наклейки на телефоны.
Фото: Правительство Тульской области
Хэдлайнером вечера стал известный рэпер МОТ.
Фото: Правительство Тульской области
Праздник завершился фейерверком.
Фото: Правительство Тульской области
Фото: Правительство Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU