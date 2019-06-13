2019-06-13T12:40:05+03:00
Общество

День России объединил на площади Ленина тысячи туляков

12 июня в областном центре прошли торжественные мероприятия [фото]
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области

День России объединил на площади Ленина тысячи туляков. С самого утра в центре города буквально яблоку негде было упасть.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

12 июня в Тульском кремле и на площади Ленина туляки могли наблюдать выставку ретро и тюнингованных машин в рамках Международного открытого автомобильного фестиваля «АВТОСТРАДА 2019».

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Также для посетителей работали интерактивные и концертные площадки, фотозоны. Кроме того, традиционно прошло авторалли на Кубок Губернатора Тульской области.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

В этот день не обошлось и без флешмоба. Его организовали перед сценой на площади волонтеры. Десятки молодых людей с цветными табличками в руках выстроились, сформировав флаг России.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Также волонтеры раздавали горожанам ленты-триколор, наклейки на телефоны.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Хэдлайнером вечера стал известный рэпер МОТ.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Праздник завершился фейерверком.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области сохраняеся высокая степень пожароопасности
В Туле мигрант предстанет перед судом за дачу взятки полицескому
У туляка зарегистрирован случай лихорадки денге
В Туле любителей активного отдыха приглашают в туристические походы
Туляк украл мобильник у собутыльника
Туляк украл у прохожего сумку с деньгами
В Туле на проезжую часть рухнул тополь и зацепил машину
В День России 39 юным тулякам вручили паспорта
В Тульской области столкнулись два "ВАЗа": есть пострадавшие
В Тульской области водитель "Лады" въехал в торговую палатку
Погода в Туле 13 июня: переменная облачность и +21 градус
В пруду тульского поселка Долгое нашли тело мужчины
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В Туле ТОСам предоставят муниципальные гранты
Туляков приглашают на субботник в Баташевском саду
Погода в Туле 12 июня: переменная облачность и + 30 градусов