Туляки отпразднуют День России в эпохе Средневековья

12 июня туляков и гостей города приглашают в музей. Посетителей ждет не только рассказ экскурсовода, но и фотосессия, знакомство с бытом предков и многое другое.

10:00–12:00 День России в «Тульских древностях»

В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» можно погрузиться в эпоху Куликовской битвы, слушая рассказ экскурсовода, и разыгрывать свое сражение на Поле сражения. Яркая фотосессия дополнит поход в музей. Можно облачиться в доспех, накинуть княжеский плащ, вооружиться щитом и мечом. Верными помощниками посетителей станут также деревянные кони, которые дополнят образ средневекового всадника.

В экспозиции «Секреты тульских мастеров» можно познакомиться с жизнью и бытом тульского мастерового XVII–XIX веков, узнать о гончарном и кузнечном ремеслах и старинных мерах длины и веса. Свое пребывание в любимом музейном пространстве можно разнообразить яркой фотосессией в русских костюмах. Организаторы уверены, необычные фотографии добавят приятных воспоминаний о посещении музея «Тульские древности».

12:00 Интерактивная программа «Один день в русской избе»

Старинная русская изба не просто дом: в ней жили и работали. Здесь можно познакомиться с традиционным бытом наших предков, узнать распорядок их дня, выполнить несложную работу по дому, поиграть в старинные игры и игрушки, устроиться на ночь и при лучине послушать сказку.

Возрастные рекомендации – 3+.