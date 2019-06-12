В Туле празднуют День России: Афиша

Центральным событием праздника станет Международный автомобильный фестиваль «АВТОСТРАДА 2019». Посетить экспозицию ретро-автомобилей в Тульском кремле можно будет уже с 11:00.

Торжественное открытие состоится в 11:45 на главной площади Тулы.

Гостей фестиваля ждут показательные выступления автомобилистов, соревнования на детских педальных машинах, ралли исторических автомобилей «Автострада-Тула», выставка современной авто- и мототехники, показы тюнинга и автозвука, байк-клубы, картинг, автослалом и многое другое.

Кроме того, в течение дня будут работать интерактивные и концертные площадки, фотозоны. Подведение итогов и награждение лауреатов фестиваля – в 16:20.

В рамках фестиваля состоится открытый кубок Тульской области по авторалли на Кубок губернатора Тульской области. Его участников наградят на большом праздничном концерте, который начнется на главной сцене города в 19:00.

В 19:25 волонтеры выстроятся на флешмоб «День России». Праздник продолжит концертная программа солистов и коллективов города Тулы.

Во время вечерних мероприятий на площади Ленина волонтеры будут раздавать ленты-триколор, наклейки на телефоны.

А в 21:00 на сцену выйдет известный рэп-исполнитель МОТ. Обладатель многочисленных музыкальных премий исполнит свои лучшие хиты.

Завершением дня станет праздничный фейерверк в 22:00.