2019-06-11T16:40:23+03:00
Общество

В Туле празднуют День России: Афиша

12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Центральным событием праздника станет Международный автомобильный фестиваль «АВТОСТРАДА 2019». Посетить экспозицию ретро-автомобилей в Тульском кремле можно будет уже с 11:00.

Торжественное открытие состоится в 11:45 на главной площади Тулы.

Гостей фестиваля ждут показательные выступления автомобилистов, соревнования на детских педальных машинах, ралли исторических автомобилей «Автострада-Тула», выставка современной авто- и мототехники, показы тюнинга и автозвука, байк-клубы, картинг, автослалом и многое другое.

Кроме того, в течение дня будут работать интерактивные и концертные площадки, фотозоны. Подведение итогов и награждение лауреатов фестиваля – в 16:20.

В рамках фестиваля состоится открытый кубок Тульской области по авторалли на Кубок губернатора Тульской области. Его участников наградят на большом праздничном концерте, который начнется на главной сцене города в 19:00.

В 19:25 волонтеры выстроятся на флешмоб «День России». Праздник продолжит концертная программа солистов и коллективов города Тулы.

Во время вечерних мероприятий на площади Ленина волонтеры будут раздавать ленты-триколор, наклейки на телефоны.

А в 21:00 на сцену выйдет известный рэп-исполнитель МОТ. Обладатель многочисленных музыкальных премий исполнит свои лучшие хиты.

Завершением дня станет праздничный фейерверк в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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