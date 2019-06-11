Накануне Дня России в Туле вручили государственные и региональные награды

Глава региона Алексей Дюмин вручил государственные награды: орден Почета, орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет, присвоены почетные звания, медали «Трудовая доблесть» III степени, медаль «Честь и мужество», медаль «За милосердие», Знак ордена Доброты, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Тульской области, ценные подарки. Среди награжденных - сельские старосты, почтальоны, работники промышленных предприятий, представители общественных организаций.

- Тульская область всегда была и остается надежной опорой России. Наш регион богат талантливыми людьми, которые готовы совершить настоящий подвиг ради своей Родины. И те, кого мы будем награждать сегодня, – яркое тому подтверждение», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Отдельно глава региона остановился на спортивных успехах туляков. А также отметил успех школьника из Узловского района Ивана Уварцева, победившего в номинации «Авторский видеорепортаж» регионального конкурса «Моя гордость – Россия» и студентки ТПГУ им. Л.Н. Толстого Анастасии Федоричевой с эссе «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую».

- Те достижения, которые имеет Тульская область, это результат труда каждого из вас, - сказал в завершении Алексей Дюмин. - Своими делами вы подаете окружающим пример трудолюбия, неравнодушия и упорства. Тульская область гордится вашими успехами.

Доблесть отцов – лучшее наследство

Орденом Дружбы был награжден заместитель председателя правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Клепиков. Алексей Дюмин отметил его работу по сохранению памяти о боевых товарищах, поддержке их семей, патриотическому воспитанию молодежи и укреплению лучших воинских традиций.

- Это награда - всем ветеранам боевых действий Афганистана, Чечни, других горячих точек. Ветераны Тульской области проводили, проводят и будут проводить военно-патриотическую работу с молодежью, - сказал Валерий Клепиков. - Мы организовали небольшой музей на улице Советской, экспозиция которого состоит из личных вещей боевых офицеров. Сюда приходят учащиеся из Тулы и Тульской области, мы рассказываем ребятам про боевые действия, отвечаем на интересующие их вопросы.

Валерий Иванович рассказал о спортивных соревнованиях по футболу, плаванию, боксу, единоборствам, которые проходят в память ветеранов боевых действий в Ефремове, Белее, Новомосковске, Донском, Туле, и об установке поминальный столба- часовни на месте перезахороненных 143 бойцов 11 танковой дальневосточной дивизии и других частей, которые погибли в 1941 году при обороне Тулы.

О своем боевом прошлом Валерий Клепиков говорит скупо, хотя за его плечами служба в Афганистане, Чечня, Азербайджане в разных полках и дивизиях парашютно-десантных войск. «Меня часто спрашивают, как воевал. Но вспоминать хочется, как день рождения товарищу отмечали, как писем из дома ждали. О войне - крови, поте, тяжелом труде – говорить не хочется. Главное было – выполнить поставленную боевую задачу».

И с этими задачами Валерий Иванович справлялся блестяще. Он награжден Орденами «Красной Звезды», Мужества, «За личное мужество» за выполнение поставленных боевых задач и сохранение жизней мирного населения в национальных конфликтах.

- Доблесть наших отцов, участников Великой Отечественной войны, – лучшее наследство для детей. Наша задача – чтобы его никто не забывал и поддерживал делами. Все, что нам передали отцы и деды, мы должны сохранить и приумножить, - считает он.