2019-06-11T16:20:27+03:00
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«Нескучный город»: куда сходить тулякам 12 июня

"Комсомолка" публикует афишу мероприятий
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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12 июня всех желающих поучаствовать в мероприятиях проекта «Нескучный город» ждут в филиалах культурно-досугового объединения, библиотеках, парковых зонах и местах отдыха.

10.00-12.00 Проект «Библиотека под зонтиком»

г. Тула, ул. Бондаренко,11 (площадка перед библиотекой)

10.00-12.00 Проект «Библиотека под зонтиком»

Центральная районная библиотека (сквер) (п. Ленинский, ул. Ленина, д. 5)

11.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню России

Храм Александра Невского (пл. А. Невского, 1)

14.00 Праздничная программа «Россия в наших сердцах!» в рамках празднования Дня России

МБУК «Культурно – досуговое объединение» филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а)

14.00 Акция – стена признаний «Я и моя Россия! в рамках празднования Дня России

МБУК «Культурно – досуговое объединение» филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а)

16.00 Мастер-класс по работе с природными материалами, создание арт-объектов

Парковая зона Дома культуры «Косогорец» (пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2)

18.00 Проект «Каникулы в городе»

Центральный территориальный округ «Орешник» (пос. Горняк, 2-й проезд)

19.00 Молодежная дискотека

МБУК «Культурно – досуговое объединение» филиал «Прилепский» отдел «Ильинский»

(п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19А, корп.1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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