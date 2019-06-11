В Москве открылась выставка с уникальными экспонатами «500 лет Тульскому кремлю»

10 июня в Государственном историческом музее (ГИМ) Москвы открылась выставка «500 лет Тульскому кремлю». Она продлится до 30 сентября.

Среди уникальных экспонатов – воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого и пелена с изображениями московских князей (в том числе самым ранним изображением Василия III).

Также на выставке представлена Никоновская летопись – один из крупнейших памятников русского летописания XVI века. В ней есть статья о завершении строительства Тульского кремля (1520 г.). По сути, это первый официальный документ, подтверждающий год основания кремля.

В экспозиции - дубовая свая из-под башни «Водяных ворот» Тульского кремля. Такие сваи использовались для крепления фундамента стен и башен на начальном этапе строительства кремля в 1508-1514 годах. На обустройство всего фундамента кремля их потребовалось не менее 77 тысяч.

Яркими свидетельствами победы в Куликовской битве являются Договорная (докончальная) грамота (1381 г., список XV в.), предметы вооружения русского и ордынского воинов конца XIV в., печать с именем великого князя Дмитрия Донского.

Открытие выставки – одно из центральных событий, открывающих программу празднования юбилея Тульского кремля. Всего на проведение юбилейных мероприятий Правительство РФ выделило более 2 млрд рублей.

Запланировано более 100 событий. Это культурно-массовые акции, выставочные, издательские и просветительские проекты, работы по воссозданию и благоустройству исторически значимых территорий, масштабные реставрационные работы, археологические изыскания и др.

- К юбилею Тульского кремля будет отреставрирована живопись в Успенском соборе, восстановлено более 30 объектов культурного наследия в историческом центре Тулы и малых исторических городах и поселениях Тульской области, входивших в состав Большой Засечной черты, - подчеркнул председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля Константин Чуйченко. - Это Венев, Белев, Крапивна, Епифань. После реставрации в комплексе исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской в Туле разместятся экспозиционные залы ведущих федеральных музеев – «Куликово поле», музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник В.Д. Поленова, - завершив тем самым создание Музейного квартала в Туле.

- Тульская область во все времена играла важную роль в жизнедеятельности нашего государства. Открытие этой выставки – уникальная возможность ещё раз показать наш замечательный край и его значимость в истории России, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.