На Тульскую область обрушились несколько смерчей

В субботу, 8 июня, был прерван концерт в туристическом центре «Золотой город» Венева Тульской области. Причина - сильный ветер и ливень. На кадрах видео в соцсетях запечатлена воронка из пыли. Сильный ветер сносил все на своем пути. Посетители концерта смогли укрыться в кафе.

Еще одни вращающийся столб пыли, образовавшийся после грозы, был снят очевидцами в Новомосковске чуть ранее. Произошло это в четверг, 6 июня, недалеко от здания электрических сетей.

В Тульской области шторм помешал концерту.

Однако смерч навещает наш регион не первый раз. В 2014 году над Красногорьем местные жители наблюдали небольшое торнадо. В прошлом году туляки запечатлели смерч в Узловском районе.

Почему образуются смерчи

Смерч в Новомосковске.

Смерч представляет собой вихрь, который состоит из воздуха, пыли, песка. Вся эта масса вращается с огромной скоростью и поднимается от земли к облаку, соединяя их друг с другом. Визуально смерч похож на хобот.

Нет такой точки на планете, где бы ни мог образоваться смерч. Ученые фиксировали воронки на всех континентах, во всех климатических зонах, над морем и сушей. Особенно часты они во время жаркой и влажной погоды. Причем наличие облаков далеко не обязательно, часто рождение смерчей наблюдалось при ясном небе, хотя грозы и ливни – спутники смерча.

Рождение воронки не изучено окончательно, считается, что возникает она во время столкновения встречных фронтов, одни их которых влажный и холодный, а второй – сухой и горячий. Из-за движения менее прогретых воздушных масс от периферии к центру, образуется неоднородный столб, который из-за постоянного вращения земного шара тоже закручиваться.

Для образования смерча хватает, как правило, нескольких минут. Стоит заметить, что и его ограничивается минутами. Но известны смерчи, которые длились по несколько часов, нанося неповторимый разрушительный удар.

Видео: files71, Тульский1.