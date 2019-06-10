2019-06-10T17:06:34+03:00
Общество

На Тульскую область обрушились несколько смерчей

Для образования смерча хватает, как правило, нескольких минут [видео]
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Визуально смерч похож на хобот.Визуально смерч похож на хобот.
Изменить размер текста:

В субботу, 8 июня, был прерван концерт в туристическом центре «Золотой город» Венева Тульской области. Причина - сильный ветер и ливень. На кадрах видео в соцсетях запечатлена воронка из пыли. Сильный ветер сносил все на своем пути. Посетители концерта смогли укрыться в кафе.

Еще одни вращающийся столб пыли, образовавшийся после грозы, был снят очевидцами в Новомосковске чуть ранее. Произошло это в четверг, 6 июня, недалеко от здания электрических сетей.

В Тульской области шторм помешал концерту.

Однако смерч навещает наш регион не первый раз. В 2014 году над Красногорьем местные жители наблюдали небольшое торнадо. В прошлом году туляки запечатлели смерч в Узловском районе.

Почему образуются смерчи

Смерч в Новомосковске.

Смерч представляет собой вихрь, который состоит из воздуха, пыли, песка. Вся эта масса вращается с огромной скоростью и поднимается от земли к облаку, соединяя их друг с другом. Визуально смерч похож на хобот.

Нет такой точки на планете, где бы ни мог образоваться смерч. Ученые фиксировали воронки на всех континентах, во всех климатических зонах, над морем и сушей. Особенно часты они во время жаркой и влажной погоды. Причем наличие облаков далеко не обязательно, часто рождение смерчей наблюдалось при ясном небе, хотя грозы и ливни – спутники смерча.

Рождение воронки не изучено окончательно, считается, что возникает она во время столкновения встречных фронтов, одни их которых влажный и холодный, а второй – сухой и горячий. Из-за движения менее прогретых воздушных масс от периферии к центру, образуется неоднородный столб, который из-за постоянного вращения земного шара тоже закручиваться.

Для образования смерча хватает, как правило, нескольких минут. Стоит заметить, что и его ограничивается минутами. Но известны смерчи, которые длились по несколько часов, нанося неповторимый разрушительный удар.

Видео: files71, Тульский1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Проект «Лето твоих возможностей» стартовал в Туле
36-летний житель Новомосковска предстанет перед судом за разбойное нападение
В Тульской области завершилась "Большая гонка студенческих советов: МЫ КОМАНДА!"
В Щекино ликвидируют последствия пожара в торговом центре "Фатай"
В Туле ремонтирует дороги и тротуары после ремонта трубопроводов
За выходные дни сотрудники ГИБДД выявили более 40 нетрезвых водителей
В Туле ремонтируют дороги, тротуары, ливневку
На трассе в Тульской области фура опрокинулась в кювет
В Туле на ул. Мосина столкнулись легковушка и мотоцикл
В Тульской области «КамАЗ» въехал в мопед
В Тульской области представительница цыганского этноса стащила кошелек у пенсионерки
В Тульской области за пьяным водителем устроили погоню
В Туле мужчина пытался похитить ценности из Храма Рождества Христова
В Туле оставались без электроснабжения 29 жилых домов
10 июня в Туле на линии вышло 100% городского пассажирского транспорта
В Туле мужчина разгуливал около ТЦ с автоматом
В Тульской области объявлен четвертый класс пожароопасности
В Тульской области пожар в ТЦ тушили 32 человека
В Тульской области судебные приставы взыскали 75 млн рублей с должника-организации