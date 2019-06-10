Что гонит лосей в Тулу: несколько животных забрели в черту города

В первый раз парнокопытное было замечено 5 июня около 8:00 часов утра в районе Московского вокзала. Фотографии очевидцев, размещенные в соцсетях, запечатлели молодое животное, по непонятной причине забредшее в город. Сохатый был сильно напуган и бегал вдоль железнодорожных путей. Многие туляки были обеспокоена его судьбой и надеялись, что лось сможет вернуться в лес.

Однако судьба дикого животного оказалась печальной. Ближе к вечеру в соцсетях были размещены фото уже мертвого животного. Снимок был сделан возле гаражного кооператива на улице Короленко. У лося была пробита голова. Публикация вызвала бурю негодования среди пользователей.

В воскресенье в городскую черту забрело уже два диких животных. По сообщению очевидцев, лоси бродили по улице Серебровской. Как они оказались в городе, пока остается неизвестным.

Причин может быть несколько

Почему лоси начали выходить в большой город и подходить к жилым районам, корреспонденты «Комсомолки» спросили у тульского зоотехника Арсения Помазкина:

- Чаще всего дикие животные появляются в городе в ранние утренние часы. Это далеко не первый случай, когда они покидают привычную среду обитания и приходят в густонаселенные микрорайоны.

Около двух недель в район Центрального парка забрели косули. Посетители приняли их за подопечных Зооуголка, но это не так. Что касается косуль, то загнать их в город могли бездомные собаки, которые сбиваются в стаи на границе населенных пунктов и лесов. Их жертвами могли стать также олени и молодые лоси.

Часто причиной беспокойства диких животных, которые вовсе не стремятся покидать своих привычных территорий, становится вмешательство человека. Испугавшись браконьеров, лось может забрести в город. При этом не исключено, что животное могло уже давно быть травмировано.

Еще одной возможной причиной нетипичного поведения лосей может быть жара, которая влияет не только на людей, но и на животных. Лоси переносят летний зной очень плохо. Получив солнечный удар, животные могли в рассеянном состоянии оказаться в районе Московского вокзала. Тем более там есть река, по которой они могли передвигаться в происках прохлады. Дикие животные в жилой застройке очень пугаются и не могут найти обратную дорогу.

Многие ошибочно считают, что миграция лосей связана с брачным периодом, но это не так. Обычно гон у лосей проходит поздней осенью, сейчас у них только появились детеныши.

При встрече с диким животным горожанам безопаснее не вступать с ним в контакт. Испуганное животное может напасть на человека, желающего его покормить или сфотографировать. Несмотря на то, что сейчас у лося нет грозных рогов. Все же, защищаясь, он может нанести травмы человеку. Если вы встретите лося, можно позвонить в полицию или МЧС.