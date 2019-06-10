Туляки отпразднуют День России на Куликовом поле

12 июня Куликово поле вновь соберет поклонников истории и силового экстрима, самобытных промыслов и народных традиций. Место действия – новый музейный комплекс и Красный холм.

На территории старейшего мемориала Куликовской битвы – Красного холма – лучшие призывники Тульской области услышат напутствия на служение отчизне. Традиционные проводы в армию вновь пройдут с участием фольклорного коллектива «Услада», который возродил обряд донских казаков. На Куликовом поле и сегодня защитников России провожают с хлебом-солью, святой водой из одной для всех братины, советами боевых офицеров и народной песней. Почувствовать дух воинства призывникам помогут воины Средневековья из тульского военно-исторического клуба «Дружина». Откроет церемонию богослужение в храме Сергия Радонежского, а завершит «Дружинный поклон» у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

На территории нового Музейного комплекса «Куликово поле» развернется ярмарка сувениров и народного творчества. Участников праздника ждет музыкальная программа с номерами детских танцевальных коллективов, выступлением ансамбля русских народных инструментов Тульской областной филармонии и коллективов национальных диаспор, проживающих в регионе. Традиционные игры, песни, танцы в этот день представят татары и армяне, молдаване, представители гагаузской культуры, евреи, выходцы Республики Коми. Национальные традиции разных эпох раскроют и в кулинарном конкурсе «Богатырская трапеза».

В этнографической деревне «Моховое» пройдут соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле на Кубок Дмитрия Донского. А самым зрелищным событием праздника станут соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская». В них примут участие 4 команды парней и девушек из Тулы, Новомосковска, Москвы и сборная Черноземья со спортсменами из Орла и Курска. Атлетам предстоят нешуточные испытания: жим бревна, силовая карусель, бросок гири в 20 кг через перекладину, эстафета с колодцами в 350 кг и пушками в 130, перетягивание каната команда на команду.

В этот день Музей Куликовской битвы будет работать до 19:00, посещение возможно только в составе сборных экскурсионных групп. Зрелищной иллюстрацией к новой выставке об истории Засечной Черты, которая недавно открылась в музее, станет на празднике в честь Дня России мастер-класс по стрельбе из пушки.

Мероприятия на Красном холме Куликова поля

9:30–10:00 Молебен в храме-памятнике Сергия Радонежского.

10:00–11:00 Торжественные проводы лучших призывников Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Богородицкого районов Тульской области в Вооруженные силы России «Готов служить Отчизне».

11:00–11:30 «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

На территории Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом

9:00–16:00 Ярмарка «Торговая околица»: сувениры, летние кафе.

10:00–19:00 Посещение Музея Куликовской битвы, Детского музея-квеста «Один в поле не воин», интерактивной выставки «Государева стража. Южные рубежи русского государства» в составе экскурсионных групп.

Приобрести билеты можно в центре приема посетителей и у главного корпуса музея с 10:00 до 17:00. Последняя экскурсия по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» отправляется в 17:15. Группы комплектуются перед входом в главный корпус.

10:00–19:00 Посещение смотровой площадки на Поле битвы.

11:00–12:00 Детский концерт «Россия – это мы!».

11:00–15:00 Катание на лошадях Конного двора Куликова поля.

11:00–14:00 Соревнования «Матч-гигант» на Кубок Дмитрия Донского. Соревнования спортивных коллективов Кимовского и Куркинского районов, города Ельца по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле.

11:00–15:00 Мастер-класс по стрельбе из пушки «Курс молодого стрельца» в рамках работы новой выставки «Государева стража». 11:00–13:00 Конкурс-фестиваль национальных кухонь на Куликовом поле «Богатырская трапеза».

11:30–12:30 Выступление оркестра русских народных инструментов Тульской областной филармонии.

12:00–14:30 Концертно-игровая программа представителей диаспор Тульской области «Национальный калейдоскоп».

12:00–15:00 Соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле» с участием спортсменов из Тулы, Новомосковска, Москвы, Орла и Курска.