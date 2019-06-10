Участники акции «Открытые пивоварни» оценили качество продукции

8 июня в России отпраздновали День пивовара. Восемь заводов компании «Балтика» от Петербурга до Хабаровска пригласили всех желающих (18+), чтобы рассказать о производстве популярного во всем мире напитка. Событие состоялось в рамках VIII Всероссийской акции.

Акция ежегодно проводится под эгидой «Союза российских пивоваров» для желающих узнать больше об искусстве создания пенного напитка. Мероприятие приурочено к главному отраслевому празднику, который отмечают с 2003 года. Цель события: показать, что янтарный напиток в России — это 100% натуральный продукт, он производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Для посетителей заводов компании по всей стране организаторы подготовили особую программу, предложив примерить на себя роль режиссеров и отправиться по лабиринту производственных помещений .

Гости смогли познакомиться с особенностями подбора и подготовки ингредиентов под разные стили пенного. Узнали, как вода последовательно проходит очистку на трёх фильтрах: угольном, ионообменном и песочном, и подготавливается в течение трёх часов, чтобы быть одинаковой на всех производственных площадках от Петербурга до Хабаровска. Гости с интересом слушали рассказ, как в 1883 году датский ученый и работник Carlsberg Эмиль Хансен смог вывести чистую культуру дрожжей, которая стала основой современного производства.

Правильно отвечая на вопросы и набирая баллы по маршруту, участники убедились, что производство пенного — это тоже искусство, а в знаменитые сорта добавляют необычные, на первый взгляд, ингредиенты.

Познакомившись со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире и узнав об его истории , на каждом заводе гости отправлялись в дегустационный зал, где смогли попробовать различные сорта компании. Полученные в ходе экскурсии знания посетители закрепили во время викторины , а самые эрудированные и удачливые ушли с праздника с подарками.

Светлана Курлеева, посетитель в Туле: «Меня очень впечатлило современное масштабное производство, интересно. Нас погрузили в процесс варки пенного и мы сами на эти несколько часов почувствовали себя сотрудниками завода. Теперь никогда не забудем, что этот напиток состоит из натуральных ингредиентов - солода, хмеля, воды и дрожжей».

Те, кто не смог посетить завод в день акции, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

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