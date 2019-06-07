2019-06-07T15:48:23+03:00
Общество

Туляки могут попасть в «Команду развития»

В регионе формируется единый кадровый актив
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области будет реализован проект «Команда развития». В его рамках будут отобраны современные, креативные управленцы и молодые таланты, которые войдут в единый кадровый актив.

С инициативой создания «Команды развития» — единого кадрового резерва региона» - выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Проект делится на два направления: «Таланты» (для кандидатов от 22 до 30 лет) и «Управленческий потенциал» (для кандидатов от 25 до 55 лет с управленческим стажем).

По итогам заочного и очного этапов отбора из числа участников выберут финалистов, которые примут участие в образовательной программе. Их будут обучать высокопрофессиональные бизнес-тренеры, владеющие самыми современными методиками.

Заявки на участие в команде «Управленческий капитал» можно подать до 19.06.2019. В команду «Таланты» - до 26.06.2019.

Подробную информацию об условиях проведения конкурсах, этапах и используемой методологии можно найти в специальном разделе.

«Команда развития»

«Команда развития»

«Команда развития»

«Команда развития»

ИСТОЧНИК KP.RU

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