2019-06-07T12:30:41+03:00
Общество

В Тульской области сильная жара и высокая степень пожароопасности

МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре
Юлия КУДЫМОВА
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 7 по 9 июня на территории Тульской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32° С. Так же в большинстве районах Тульской области - по данным метеостанций Тула, Плавск, Узловая и п. Волово - ожидается высокая степень пожароопасности.

Держите днем окна закрытыми

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Симптомы теплового и солнечного удара

Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание - детям

Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

Ответственность за нарушение требований

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;

- на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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