2019-06-07T12:08:11+03:00
Общество

За четыре года Тульская область привлекла инвестиций почти на полтриллиона рублей

В 2019 году Тульская область заняла в нем 6-е место, серьезно улучшив свои позиции в части организации прямой связи с инвесторами
Юлия КУДЫМОВА
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Алексей Дюмин принял участие в сессии «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации».Алексей Дюмин принял участие в сессии «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации».
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С 2014 года Петербургский форум является традиционной площадкой для представления результатов рейтинга. Мероприятие проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

В пятницу, 7 июня, на XXIII Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в сессии «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации». В 2019 году Тульская область заняла в нем 6-е место, серьезно улучшив свои позиции в части организации прямой связи с инвесторами.

Отличительной особенностью рейтинга этого года стала высокая конкуренция, требующая значительного улучшения показателей для сохранения позиции внутри первой десятки регионов.

«Каждое инвестиционное соглашение содержит дорожную карту. Мониторинг и взаимодействие с инвестором в еженедельном формате осуществляет закрепленный проектный менеджер из Корпорации развития. Ведем это в CRM-системе. Инвестор, приходящий в Тульскую область, становится жителем региона, а его проблемы и продвижение – нашими общими задачами. Это командная работа, в которую мы полностью включены», - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор рассказал о работе системы и контроле решения возникающих проблем на уровне главы региона.

«Главная оценка нашей деятельности – доверие бизнеса. А за этим доверием идут новые инвестиционные проекты», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что за последние четыре года регион привлек и заключил соглашения на сумму почти полтриллиона рублей.

Завершая выступление, Губернатор поблагодарил Помощника Президента РФ Андрея Белоусова и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву за своевременную поддержку и консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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