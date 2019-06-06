ПМЭФ-2019: В Тульской области будут производить косметику и бытовую химию

В четверг, 6 июня, на XXIII Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Тульской области. Подписание прошло в присутствии Губернатора Алексея Дюмина.

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Организация экспортно-ориентированного контрактного производства готовой косметической продукции и товаров бытовой химии.

Алексей Дюмин поблагодарил инвесторов за плодотворное сотрудничество с Тульской областью, содействие в решении приоритетных задач социально-экономического развития страны, укреплению ее потенциала.

«Уверен, что соглашение будет способствовать развитию экспортоориентированного производства компаний. Правительство Тульской области готово оказывать им всестороннюю поддержку при реализации проектов в регионе», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Проект будет реализован в два этапа. На первом будет запущено производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Объем производства - до 250 миллионов единиц в год. На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний.

Срок реализации проекта – с 1 января 2020 по 1 января 2023 года.

Общий объем планируемых инвестиций – почти 1,6 млрд рублей.