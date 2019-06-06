В Туле объявили победителей премии «Клиника года — 2019»

5 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Клиника года — 2019». Премия, учрежденная медиа-холдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже 3 раз.

В этом году в нем приняли участие 12 медицинских учреждений, а также 6 врачей. В течение 3 месяцев они сражались за звание "Клиника года" и "Доктор года". Открыто рассказывали о своей деятельности широкой аудитории и представляли результаты своей работы и достижений в медицине. Победителей выбрали туляки.

Туляки активно заполняли анкеты в рамках проекта Клиника года-2019.

Павел Коренюгин: "Из года в год проект набирает только положительные очки".

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор издательского холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

- Клиника года – региональная премия, которая выделяет лучшие медицинские учреждения Тулы и Тульского региона. У нас уже есть опыт проведения этого проекта и из года в год он набирает только положительные очки. В этом году, как в прочем и в 2018 конкурс проходил очень активно. За врачей в номинации «Доктор года» в общей сложности свои голоса отдали более 15 000 человек. И самым знаменательным стало то, что победили снова 2 доктора.

По итогам интернет голосования и заполненным анкетам Елена Ивановна Малыхина и Али Исмаилович Алиев набрали одинаковое количество голосов.

Клиника года-2019 Павел Коренюгин.

Елена Малыхина: "Нельзя стать хорошим доктором без любви к своему делу".

- Стоматологическая хирургия - процесс творческий. В нашей профессии шаблонов нет - считает Елена Малыхина, врач-стоматолог-хирург-имплантолог Ефремовского филиала «Тульской областной стоматологической поликлиники». Есть выработанные алгоритмы, но все люди разные, к каждому нужен индивидуальный подход. По искренней убежденности Елены Ивановны, нельзя стать хорошим доктором без любви к своему делу, добросовестности, желания помогать людям и стремления к саморазвитию.

В нашей профессии нет мелочей! - отмечает Али Алиев.

- В нашей профессии нет мелочей! - отмечает Али Алиев, врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по лечебной работе Тульской стоматологической поликлиники им С.А.Злотникова. - Каждый наш пациент уникален по своему и задача врача -стоматолога найти и подобрать индивидуальный подход для достижения максимального результата лечения. Беззаветная преданность нашей профессии, педантичность и постоянное самосовершенствование - вот залог успешной работы врача.

Юрий Цкипури: "Как врач с многолетним стажем, могу сказать, что наша профессия одна из самых значимых".

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал глава города Юрий Цкипури.

– Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, это счастливая возможность пообщаться с коллегами и друзьями, наградить победителей конкурса, – отметил мэр Тулы Юрий Цкипури. – Церемония проходит в преддверии нашего профессионального праздника – Дня медицинского работника. Я, как врач с многолетним стажем, могу сказать, что наша профессия одна из самых значимых, сложных, напряженных. Перед нами стоят серьезные задачи. В нашей стране по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина активно реализуются два крупных национальных проекта – «Здравоохранение» и «Демография», которые напрямую связаны с сохранением здоровья населения и увеличением продолжительности жизни. Их эффективная реализация зависит от тесного взаимодействия и координации действий органов власти, медицинского сообщества и общественных организаций. На Тульской земле такая консолидация есть. Напомню, что с 2016 года успешно внедряется Программа социально-экономического развития, разработанная по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В числе приоритетных направлений – развитие здравоохранения. В этом направлении делается многое.

Юрий Цкипури подчеркнул, что достижения тульских медиков отмечены на самом высоком уровне. Мэр Тулы вручил награды в нескольких номинациях.

Победитель в номинации «Лучшая детская клиника» главный врач ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Дмитрий Харитонов. Фото: Алексей ФОКИН.

Победы в номинации «Лучшая детская клиника» и Диплома за «Вклад в развитие медицины Тульской области» был удостоен главный врач ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница», главный педиатр Тульской области Дмитрий Харитонов. Он полагодарил всех жителей Тульской области, которые голосовали за участников примии: "Благодаря им и для них мы делаем свою работу. «Комсомольскую правду» благодарю за организацию третьего сезона конкурса «Клиника года»: положительное мнение о людях нашей профессии сейчас очень ценно".

За «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» премии удостоен главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк. Фото: Алексей ФОКИН.

Премию в номинации «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» и Диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» получил главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

- Среди нас нет конкурентов, потому что мы все работаем для достижения одной цели – здоровья наших пациентов. Публикации и проекты издательского холдинга «Дом прессы» помогают сближению и улучшению отношений между докторами и пациентами, стимулирует стремление к саморазвитию и улучшению качества медицинской помощи, - сказал главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Клиника года 2019.

за «Вклад в развитие медицины Тульской области» награжден Владимир Головин. Фото: Алексея ФОКИНА.

Лучшей клиникой проекта в номинации «Клиника международных медицинских стандартов» стала НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД». Премию и диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» Цкипури вручил главному врачу Владимиру Головину, который поблагодарил издательский холдинг «Дом прессы» и поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Главный врач «Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я Ваныкина» Ирина Рублевская вручила статуэтки победителям. Фото: Алексей ФОКИН.

Главный врач «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я Ваныкина» Ирина Рублевская вручила статуэтки победителям в трех номинациях.

- Очень хорошо, что мероприятие стало традиционным. Накануне Дня медицинского работника мы ждем этого праздника: встречи с коллегами, доброжелательного общения. Медицинская профессия – одна из самых прекрасных, но и сложных. Сейчас требования к оказанию медицинских услуг изменились – мы нацелены на комфорт пациента, доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Хочется, чтобы каждый пациент верил лечащему врачу и заботился о своем здоровье. Хочу поздравить победителей, рада видеть знакомые лица – это говорит о том, что вы умеете держать марку, развиваться. Желаю успехов!

Наталье Рудневой вручен диплом за "Вклад в развитие медицины Тульской области". Фото: Алексей ФОКИН.

Лучшей клиникой проекта в номинации «Эксперт в области дерматологии и венерологии» назван ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспрансер». Также главному врачу клиники Наталье Рудневой вручен диплом за "Вклад в развитие медицины Тульской области".

Генеральный директор ООО "Взгляд" Игорь Мацур получил награду в номинации «Инновации в офтальмологии». Фото: Алексея ФОКИНА.

Среди победителей - АНО «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®». Генеральный директор ООО "Взгляд" Игорь Мацур получил награду в номинации «Инновации в офтальмологии» и диплом за "Вклад в развитие медицины Тульской области".

Екатерина Богомолова получила награду в номинации «Инновации, профессионализм качество в стоматологии» - Тульская стоматологическая поликлиника имени С.А. Злотникова». Фото: Алексей ФОКИН.

Лучшая клиника проекта в номинации «Инновации, профессионализм качество в стоматологии» - Тульская стоматологическая поликлиника имени С.А. Злотникова».

Валентина Сороцкая, врач-ревматолог высшей категории профессор, заслуженный врач России вручила награды победителям. Фото: Алексей ФОКИН.

Врач-ревматолог высшей категории Валентина Сороцкая, профессор, заслуженный врач России также вручила награды победителям. Статуэтку из ее рук получил главный врач ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер № 1" Николай Висягин. Клиника стала лучшей в проекте в номинации «Эксперт в сфере наркологии».

Главный врач "Тульского областного наркологического диспансера № 1" Николай Висягин получил награду в номинации «Эксперт в сфере наркологии». Фото: Алексей ФОКИН.

Лучшей клиникой проекта в номинации "Лучший центр красоты и здоровья" назван «Центр эстетической медицины Талисия". Награду получила главный врач и директор центра Ирина Гридасова.

"Лучшим центром красоты и здоровья" назван «Центр эстетической медицины Талисия", награду получила главный врач и директор центра Ирина Гридасова. Фото: Алексей ФОКИН.

Лучшая клиника проекта в номинации «Лучшая здравница для всей семьи» Филиал №3 - санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис». Директор Наталия Тимохина также получила награду.

«Лучшей здравницей для всей семьи» назван санаторий «Строитель», директор Наталия Тимохина получила награду. Фото: Алексей ФОКИН.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Каширская вручила статуэтки и дипломы в следующих номинациях:

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Каширская вручила статуэтки и дипломы победителям. Фото: Алексей ФОКИН.

- Лучшая клиника проекта в номинации «Профессионал узкопрофильного лечения». Победителем стал «Тульский флебологический центр». Награду получили генеральный директор центра Наталья Долбышева и Роман Кузнецов, хирург-флеболог центра.

Генеральный директор «Тульского флебологического центра» Наталья Долбышева и хирург-флеболог Роман Кузнецов получили награду "Профессионал узкопрофильного лечения». Фото: Алексей ФОКИН.

- Лучшая клиника проекта в номинации «Лучшая многопрофильная клиника для всей семьи» - "Клиника Эксперт Тула". Награду получила медицинский директор клиники Илиана Марина.

«Лучшей многопрофильной клиникой для всей семьи» названа «Клиника Эксперт Тула», награду получила Илиана Марина.

- Лучшая клиника проекта в номинации «Лучшая клиника авторских методик» "Центр доктора Бубновского" в Туле. Награду получил генеральный директор ЗАО "НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации" Евгений Сазонов.

В номинации «Лучшая клиника авторских методик» награжден «Центр доктора Бубновского», награду получил Евгений Сазонов. Фото: Алексей ФОКИН.

Председатель Совета Тульского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Малого и Среднего Предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов наградил самого активного читателя.