«Крымские женщины гордятся своими мужчинами»

4 июня на книжном фестивале «Красная площадь» прошла презентация романа «Крымский мост» (издательство «Вече»). Его автор - Алексей Лапин, известный публицист, общественный деятель и медиаменеджер.

Роман «Крымский мост» посвящен, конечно же, не мосту через Москву-реку, а присоединению Крыма к России в 2014 году. И реальному мосту, перекинутому год назад через Керченский пролив.

- Для меня это просто символ, воплощенный в реальности образ пути над бездной, который необходимо пройти, чтобы понять, кто ты и в чем твое предназначение, - объясняет Александр Алексеевич.

Фото: Мария РАЕВСКАЯ.

«Новая история России завязалась в Крыму»

В молодости Лапин недолгое время учился в Крыму в мореходном училище. Распад Советского Союза и превращение полуострова из могущественной базы военного флота в украинскую туристическую провинцию стали для Александра Алексеевича личной драмой. Он мог бы подписаться под словами одного своего друга: «Крым - это фантомная боль России».

- Если Москва - сердце России, Петербург - ее голова, а Урал - становой хребет, то Крым - это место, где хранится душа нашей страны, - говорит Александр Лапин. - Оттуда пошла наша ментальность, наша духовность, замешанная на христианстве византийского толка. Именно там князь Владимир принял православную веру, оттуда отправился в Киев, чтобы крестить Русь. Так что новая история России завязалась именно в Крыму.

Фото: Мария РАЕВСКАЯ.

Александр Лапин много лет работал журналистом в разных регионах Советского Союза: был собкором «Комсомольской правды» по Казахстану, затем трудился в московской редакции той же газеты, потом создал в Воронеже медиахолдинг, охватывающий все Центральное Черноземье. В романе он применил профессиональный журналистский принцип - писать нужно о том, что видел своими глазами. Поэтому он посетил не только Крым, но и другие места, в которых разворачиваются события: Англию, Португалию.

- В общем, прошел Крым и Рым, - пошутил про Лапина главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев. А потом добавил уже серьезным тоном: - Благодаря этому книга насыщена личными впечатлениями и исторической правдой.

«Рад, что писал книгу по свежим следам событий»

По словам Александра Лапина, крымчане после присоединения к России показались ему воспрянувшими духом.

- То, что в Крыму все разочарованы, что все ждали чего-то большего и уверены, что им недодали разных благ, - это легенда, - уверяет он. - А знаете, кто там гордится сильнее всех? Женщины! Они гордятся своими мужчинами. Они много лет жили с самыми обычными мужичками. А когда возникла необходимость, эти мужички превратились в настоящих мужчин, сказали свое слово.

Фото: Мария РАЕВСКАЯ.

При этом Александр Лапин далек от того, чтобы представлять ход присоединения Крыма в исключительно благостных тонах - дескать, все как один встали и проголосовали на референдуме.

Он не скрывает того, что противоречий было немало.

- Я рад, что писал книгу по свежим следам событий, - говорит Александр Алексеевич. - Как сказал один читатель, пока еще «эта история не заросла патиной, ее не подмазали маслом и медком».

Александр Лапин считает, что история с присоединением Крыма, подтвердившая геополитический авторитет России, повлияла и на судьбу всего мира.

- В масштабах земного шара Крым - это маленький камешек, - приводит он образный пример. - Но на это камешек налетела колесница глобализации, и у нее сломалось колесо. С 2014 года механизмы глобализации во всем мире начали давать сбой. Так что значение присоединения Крыма выходит далеко за рамки нашей страны.

Мария РАЕВСКАЯ, «Вечерняя Москва».