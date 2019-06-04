Александр Лапин презентовал роман "Крымский мост" на Международном книжном салоне в Петербурге

Роман-путешествие в трёх измерениях — пространстве, времени и лабиринтах человеческой души — рассказывает о морском офицере, а затем и успешном бизнесмене Олеге Мировом. В один далеко не прекрасный день его жизнь рушится, и Олег понимает, что нужно всё начинать сначала.

— Герой — человек либеральных взглядов, который перестаёт видеть смысл в чём-либо. Он начинает искать своё место в жизни и отправляется в большое путешествие. Это история духовного перерождения как одного человека, так и общества в целом, — рассказал Александр Алексеевич, презентуя «Крымский мост» на Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге.

Произведение на любой вкус Над новым романом Александр Лапин работал почти два года, создавая многослойную картину, состоящую из невероятного количества смыслов и тем. В книге есть элементы и мистического триллера, и политического детектива, и исторического исследования, и даже философского трактата. Разумеется, не обошлось и без трогательной любовной линии.

— Без любви книг не бывает! Хороший роман не может существовать без головокружительного сюжета и любовного треугольника. Вот и мой герой решает вернуться в Крым, где прошла его молодость, чтобы найти свою первую любовь, — отметил автор. Но прежде Мировой побывает в отшельническом скиту на горе Афон, станет свидетелем обрядов масонского ордена, окажется на киевском Майдане, а в итоге примет участие в Крымской весне.

— Я путешествовал больше года, чтобы во всём разобраться, — говорит писатель. — Познакомился с афонскими отшельниками, посещал храмы вольных каменщиков в Лондоне, ездил в Португалию, скрывающую тайны тамплиеров… Но для читателя оставил самое интересное. Он узнает много нового и удивительного.

По горячим следам С первых страниц становится ясно, что это не просто цепь приключений, а глубокий анализ современной отечественной истории и места каждого из нас в событиях 2014 года, которые, по словам Лапина, заставили россиян свернуть с накатанной дороги и пойти своим истинным путём.

— Колесница глобализации перевернулась, споткнувшись о крымский камешек. Мне хотелось, чтобы это время не исчезло из памяти, — объяснил писатель. — Я понимал: если сейчас не напишу, то спустя время важные факты будут смазаны в угоду чьим-то политическим интересам. Я же изучал события по горячим следам, разговаривал с их героями, чтобы написать так, как это было на самом деле. Сегодня большинство людей, даже участники, ещё до конца не осознали, что тогда произошло. На самом деле это событие мирового масштаба, которое останется в истории навсегда. Это истинное проявление воли народа. И я понял, что если сейчас всё это не зафиксировать, то воспоминания и свидетельства могут кануть в Лету.

Истоки русской души Писатель считает, что современники чаще судят о прошлом не по учебникам истории, а по книгам и фильмам. Например, события 1812 года многие видят прежде всего через призму «Войны и мира» Льва Толстого.

— Так и я воспринимаю свой новый роман не только как художественное произведение, но и как историческую летопись, как то, что должно остаться в памяти, — говорит Александр Лапин. — СанктПетербург — ум России, Москва — сердце, Урал — становой хребет, а Крым — душа. Именно здесь состоялось Крещение Руси. Отсюда пошли обозы с иконами, книгами, наше приобщение к византийской цивилизации. А уж она наложила отпечаток на всю нашу культуру, духовную жизнь. Крым — это русский рай.

Мистическим образом нас всегда манило туда. Не случайно наши правители от Ивана Грозного до Екатерины II стремились присоединить полуостров. Мы за него боролись всю жизнь — там каждый камень, каждая ложбинка, травинка пропитаны русской кровью. Здесь черпали вдохновение все поэты, художники, писатели, сюда стремился весь цвет русской нации. Поэтому, когда по глупости или спьяну наши правители отдали полуостров, было ощущение, что мы потеряли нашу душу. А теперь снова её обрели.

Совет мэтра Накануне официальной презентации на Международном книжном салоне Александр Лапин пообщался с читателями в камерной, домашней обстановке Книжной лавки писателей. После выступления автора поклонники долго задавали вопросы. Даже не о самой книге — услышав рассказ Лапина, её уже хочется прочитать, — а о жизненном пути писателя и сути творчества. Так, один из гостей — начинающий литератор — попросил у мэтра совета, что делать, если ждать музу приходится неделями…

— Нужно трудиться! Не ждать настроения, а каждый день браться за перо. Вот у меня есть норма: в день я должен написать не меньше четырёх страниц, — поделился Лапин.

Путь автора Александр Алексеевич долгие годы проработал журналистом. Начав собкором «Комсомольской правды» в Казахстане, он вырос до руководителя, став одним из отцов-основателей «Комсомолки» в её нынешнем виде. Затем уехал в Воронеж, где создал огромный медиахолдинг. Но успех не заставил его отказаться от мечты.

— Каждый журналист хочет когда-нибудь написать «нетленку». Когда мне исполнилось 60, я понял: или сейчас, или никогда… — вспоминает писатель. Так и появился роман-эпопея «Русский крест», посвящённый судьбе поколения, невольно ставшего вершителем судеб новой России. Поколения, чья молодость и зрелость пришлись на 1990е, когда история разделилась на «до» и «после». Затем вышел философско-религиозный роман «Святые грешники». И всё-таки и тогда, и сейчас главной в творчестве Лапина остаётся вечная тема поиска человеком своего места в жизни и мире.

Главный рецензент По секрету писатель признался, что первый и самый главный его рецензент — супруга.

— Сегодня никто скучную книгу читать не будет. Поэтому всегда спрашиваю у жены, как это читается. Когда она говорила: «Слишком занудно», — переписывал, — говорит Александр Алексеевич. — У всех писателей есть определённые правила. Мои таковы. Книга должна читаться — это раз. Второе: в каждой книге должен быть настоящий герой. Мы всегда помним ярких, интересных, достойных персонажей. Также важна философская подоплёка. Ну и, конечно, сам сюжет. Рано или поздно обязательно каждый из нас задумывается над тем, что после него останется. А что может быть лучше хорошей книги, которая переживёт своего автора?