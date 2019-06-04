В Тульской области началась летняя оздоровительная кампания

В Тульской области из 481-ой организации отдыха детей и их оздоровления, заявленной на работу в текущем летнем сезоне, получили 473 положительных санитарно-эпидемиологических заключений. Все организации внесены в соответствующий реестр и приняты муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления, занятости детей.

Из 21-го стационарного загородного оздоровительного учреждения комиссионно обследованы 18. Приемка 3-х загородных лагерей осуществится со дня на день, так как они организуют только 3 летние смены.

В санаториях Краснодарского края в настоящее время отдыхают 395, в санаториях Тульской области - 567 человек. Путевки в санатории закуплены на средства регионального бюджета и предоставляются детям бесплатно.

В загородные оздоровительные лагеря в первую летнюю смену направлены более 2 600 ребят. В лагерях с дневным пребыванием в июне отдохнут свыше 27 000 школьников.

Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: в настоящее время в загородных оздоровительных лагерях региона отдыхают 525, в санаторных оздоровительных лагерях - 250 ребят.

Начали работать профильные лагеря на базе санатория «Велегож»: - областной профильный лагерь для детей-инвалидов, страдающих аутизмом, «Лицом к миру» по типу «Мать и дитя» - 80 путевок; - областной профильный лагерь для одаренных детей-инвалидов «Гармония души» по типу «Мать и дитя» - 60 путевок.

Также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, открылся на базе центра отдыха «Новая волна» областной профильный лагерь «Маленькая страна», в нем отдохнут 75 школьников.

По линии молодежной политики региона осуществлен заезд восьмидесяти ребят в областной профильный лагерь «Юнармеец». В ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» отдыхают 10 юных туляков.