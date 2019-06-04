Прямым рейсом из Калуги в Анталию

С 3 июня 2019 года началось выполнение прямых чартерных рейсов из Международного аэропорта Калуга в Анталию.

Вылеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, а с 04 июля – по понедельникам и четвергам. Авиаперевозки выполняются авиакомпанией Royal Flight на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800, вместимостью до 189 пассажиров.

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Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагаются многопрофильным туроператором Coral Travel, купить их можно во всех турагентствах Тулы и Тульской области

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Вылеты осуществляются из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие еще более комфортным и быстрым. 10 стоек паспортного контроля гарантируют отсутствие очередей при пересечении границы. В калужском аэропорту бесплатная парковка, что удобно для туляков, которые могут оставить машину на время своего отдыха.

Ваш отпуск становится ближе с Международным аэропортом Калуга! Подробности на klf.aero