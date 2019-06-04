В связи с жаркой погодой в Тульской области участились случаи падения детей из окон

31 мая в Донском четырехлетний ребенок из окна первого этажа. На следующий день, 1 июня, похожий случай произошел в поселке Центральный Арсеньевского района: четырехлетний малыш упал с высоты второго этажа. Дети были госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Всего с начала года из окон выпали 9 детей. К счастью, всех малышей удалось спасти.

Тулякам настоятельно рекомендуют следить за своими детьми и не оставлять окна открытыми. Падение даже с небольшой высоты может закончиться трагедией.

Сделайте ваше окно безопасным

Жизнь наших детей бесценна

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей: